Lavoro, ecco il primo concorso che ti paga per partecipare | La Guarda di Finanza è disperata: le sta provando tutte

Lavoro, l’occasione da non lasciarsi scappare

Quando si parla di lavoro in Italia inevitabilmente si descrivono scenari tutt’altro che incoraggianti. Purtroppo il Bel Paese è contraddistinto, da anni, da un alto tasso di disoccupazione. Ultimamente il numero degli occupati sul totale della forza lavoro del nostro Paese è aumentato. Tuttavia i risultati delle politiche occupazionali non sono competitivi rispetto a quelli dei Paesi del nord Europa. Nemmeno gli stipendi, il welfare e i servizi garantiti a chi lavora nella maggior parte delle altre nazioni del vecchio continente sono paragonabili a quelli italiani.

La situazione stivale è caratterizzata da un mancato adeguamento salariale, c’è ancora molto precariato e, soprattutto tra i giovani al di sotto dei 25 anni, c’è ancora un tasso di disoccupazione che si aggira attualmente intorno al 22,8%. Si tratta di una percentuale che, come si legge su www.it.tradingeconomics.com, è cresciuta rispetto a dicembre 2024. Per fortuna però ogni tanto arriva qualche bella notizia a far tornare il sereno. A quanto pare, è proprio questo il caso della news giunta nelle scorse ore, che potrebbe far guadagnare un bel po’ di soldi a chi è alla ricerca del suo primo impiego o a chi vuole cambiare lavoro. Scopri subito di che cosa si tratta e come fare per approfittare di questa occasione unica.

L’annuncio imperdibile della Guardia di Finanza

A cercare nuovi dipendenti è la Guardia di Finanza. Si tratta dunque di un lavoro sicuro, che darà diritto, a chi riuscirà a superare le selezioni, a un contratto a tempo indeterminato. Per scoprire se hai tutti i requisiti richiesti per poter partecipare al concorso, ti consigliamo di visitare la sezione concorsi del sito web ufficiale della Guardia di Finanza www.concorsi.gdf.gov.it/Portale-Concorsi.

Dalla stessa pagina web sarà poi possibile compilare la domanda. I candidati dovranno accedere con le proprie credenziali cioè tramite CIE o SPID. C’è di tempo fino al 26 marzo alle ore 12 per presentare la propria candidatura.