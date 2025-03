“Mi ero dimenticato di portarla al lavaggio” | CODICE DELLA STRADA: da oggi ti multano se hai l’auto sporca

Cosa vuol dire che se non porti l’auto a lavare ti fanno la multa perché vai contro il Codice della Strada?

Il Codice della Strada fornisce agli automobilisti tutte le direttive in merito al comportamento da tenere su strada con il proprio veicolo a motore. Ovviamente sono incluse anche le regole per chi va in moto, in bici, con il monopattino e così via.

Le regole vanno rispettate se non si vuole incorrere in multe più o meno salate con conseguenze anche molto gravi in base all’infrazione commessa. Con l’ultimo aggiornamento del CdS poi, ogni automobilista sa perfettamente che le pene sono ancora più inasprite rispetto a prima.

Ma in quanti di voi sanno che se ti dimentichi di lavare la macchina, in base al Codice della Strada, ti possono multare? Ecco di cosa parliamo.

Raffica di multe con l’introduzione del nuovo Codice della Strada

Da diverse settimane ormai è entrato in vigore il nuovo Codice della Strada e sono diverse le città che stilano le percentuali di multe rilasciate negli ultimi periodi. Per il momento, non tutti hanno ancora digerito queste nuove regole anche perché se no, non ci sarebbero questi numeri sui giornali.

Per esempio, come rivelano da padovaoggi.it, negli ultimi due mesi sono stati rilasciate quasi 200 multe. Come rivela Diego Bonavina: “Mi stupisco comunque che a oltre due mesi dall’entrata in vigore della riforma del Codice della Strada ci siano utenti alla guida di monopattini che non fanno uso del casco protettivo…”, riferendosi al numero di multe rilasciate per questo aspetto. Anche a Savona, come rivelano da virgilio.it, sono state 50 le patenti sospese dall’entrata del CdS. Diciamo che un po’ ovunque la situazione è abbastanza delicata, per questo motivo fareste meglio a visionare le regole delle nuove direttive per non rischiare di incorrere nelle nuove sanzioni.

La sanzione per l’auto sporca

Voi lo sapevate che se vi trovate in questo Stato, se vi trovano con l’auto sporca, in base al loro Codice della Strada, vi possono multare in maniera corposa? Ebbene, se vi trovate in Russia per esempio e vi pizzicano a guidare con un’auto non pulita soprattutto con la targa non leggibile, potreste incorrere in una multa salata. Ma questo non è l’unica regola che ha forse fatto sorridere i cittadini italiani (anche se gli altri Stati magari sorridono delle nostre di regole), in quanto per esempio nel Regno Unito vi multano se schizzate i pedoni, negli Stati Uniti è vietato rimanere con il serbatoio vuoto, in Svizzera è vietato far rumore con l’auto dalle 22 alle 7 e così via.

Per questo motivo ogni volta che vi allontanate dall’Italia, se non volete prendere multe salate, studiatevi bene le regole del Paese che vi accoglie, soltanto così vi mostrerete turisti rispettosi.