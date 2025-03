“Ho usato l’intelligenza artificiale” | Gratta e Vinci, il trucco per scoprire le tabaccherie vincenti: roba da fantascienza

Da sempre giochi ai gratta e vinci e non vinci mai? La svolta potrebbe essere il trucco dell’intelligenza artificiale.

Vincere al gratta e vinci è un sogno di tantissime persone che ogni giorno decidono di sfidare la sorte per portarsi a casa una grande somma e cambiare per sempre la loro vita.

I tanti casi di vincita poi, influiscono sul fatto che in molti decidono di investire le proprie entrate in questi biglietti colorati.

Sebbene sia molto importante ricordare che il gioco non deve mai sfociare in dipendenza e deve essere svolto sempre con consapevolezza, qualcuno ha trovato il modo per fare una grossa vincita.

Esempio è il caso accaduto a Lecce qualche giorno fa, dove tre studenti del dipartimento di Matematica dell’Università del Salento con due vincite consecutive hanno vinto bene 50milaeuro. Come hanno fatto? Grazie all’utilizzo dell’Intelligenza artificiale.

Vincere al Gratta con l’IA

Quello che è accaduto ai tre ragazzi a Lecce, ha suscitato non solo molto scalpore ma anche tanta curiosità. Alla prima giocata sono riusciti a intascare circa 4.500 euro. Poi, perfezionando il loro metodo, ci hanno riprovato altre volte, fino a vincere 43.700 euro. Un importo nettamente più alto.

Tutti si sono chiesti come abbiano fatto e secondo quello che hanno riferito i giovani, hanno utilizzato algoritmi matematici per analizzare i numeri estratti nel corso degli anni e per individuare quelli con maggiori probabilità di essere estratti. Poi, hanno sviluppato un loro algoritmo che ha esaminato i dati delle estrazioni del Lotto degli ultimi due anni. Tuttavia, non sono stati presi in considerazione i numeri cosiddetti “ritardatari”, quelli che non venivano estratti da molto tempo, ma al contrario i numeri estratti più frequentemente, proprio per capire se ci fosse una sorta di schema dietro. Ma come funziona davvero l’intelligenza artificiale? Come si può utilizzare per vincere?

Come l’IA può aiutare a vincere

La vera questione adesso è capire quindi come l‘intelligenza artificiale possa essere supporto alle vincite. Sull’argomento si è espresso il professor Fabrizio Durante, docente di Probabilità e Statistica Matematica all’Università del Salento che ha riferito: “Il gioco del Lotto è puramente casuale, quindi non è possibile prevedere l’esito di un’estrazione basandosi su quelle precedenti. Anche strategie basate su numeri già estratti non danno la certezza di vincere. I ragazzi hanno avuto coraggio e a volte la fortuna aiuta gli audaci”.

Quindi, non bastano questi calcoli né l’intelligenza artificiale per vincere al Lotto. Tuttavia si può ricorrere all’intelligenza artificiale per chiedere di farci una mappa delle tabaccherie in cui sono registrare più vincite per farne uno studio statistico e avere più possibilità di beccare il punto giusto.