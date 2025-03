Ora legale, comunicato ufficiale: “Torniamo nel 1999” | Per la prima volta nella storia viaggiamo indietro nel tempo

Qual relazione c’è tra l’arrivo dell’ora legale e quel comunicato ufficiale?

La diatriba tra ora legale sì, ora legale no e tutta la questione in merito al cambio di lancette, sta caratterizzando i vari dibattiti in tutto il mondo, in quanto c’è chi ha optato per l’ora solare a vita, chi vorrebbe quella legale per consumare meno e chi, almeno per il momento, ha mantenuto il classico cambio nei vari mesi dell’anno.

In Italia per il momento, si rimane ancora con il passaggio da un orario all’altro e non si sa dunque come finirà, anche perché sono molti coloro che lamentano problemi di salute nei primi giorni di questo cambio di lancette.

Eppure in questi giorni, si sta parlando dell’ora legale per un altro motivo, in quanto è arrivato un comunicato ufficiale che ha lasciato tutti senza parole. Cerchiamo di capire che cos’è successo.

Quando spostiamo le lancette un’ora avanti

Tra la notte di sabato 29 marzo e la mattina di domenica 30 marzo, precisamente alle 2 del mattino, come un piccolo viaggio nel tempo, ci ritroveremo in un batter d’occhio alle 3 del mattino. L’effetto negativo che in molti avvertono dovrebbe essere soltanto per i primi giorni, come ben sapete, perché è soltanto una questione di abitudine.

In seguito, il piacere di vedere le giornate allungarsi, con sempre più ore di luce fino a tardi, mette come sempre di buon umore la maggior parte delle persone, le quali si perdono nella bellezza della primavera e della natura che si risveglia dal torpore invernale. Se cercate in rete sono molteplici i consigli degli esperti su come affrontare questo passaggio, come per esempio andare a dormire prima, non utilizzare dispositivi elettronici prima di coricarsi, effettuare una dieta sana e così via.

Il comunicato ufficiale prima del cambio dell’arrivo dell’ora legale

Qual è la relazione tra l’arrivo dell’ora legale e di quel comunicato ufficiale che sta accendendo gli animi? Nessuna in realtà, è soltanto un caso che lo sciopero nazionale dei metalmeccanici sia stato proclamato un giorno prima dell’arrivo del cambio dell’ora. Esattamente il 28 marzo, gli operai si fermeranno per 8 ore, per richiedere di riprendere la discussione in merito al rinnovo del contratto nazionale.

Come ha riportato il segretario generale Uilm, Rocco Palombella: “Con questo rinnovo si è fatto un passo indietro: 24 ore di sciopero non si facevano dal 1999…” e ancora, come si legge nella nota riportata da quifinanza.it: “Vogliamo aumentare il salario per rilanciare l’economia, contrastare la precarietà per stabilizzare i rapporti di lavoro, ridurre l’orario di lavoro e rafforzare la formazione per una maggiore occupazione”.