Agenzia delle Entrate: “dovevi pagare entro oggi” | Lunedì nero per ce l’ha intestato a proprio nome

Se ce l’hai intestato a proprio nome hai tempo fino a oggi per pagare l’Agenzia delle Entrate.

L’Agenzia delle Entrate, rilascia ogni anno delle specifiche date di scadenza per svariati pagamenti che i cittadini sono tenuti a rispettare se non vogliono incorrere in multe salate o peggio ancora, nei casi più gravi, in fermi amministrativi e pignoramenti.

I pagamenti da sostenere sono svariati: si passa da quelli che competono la propria situazione economica, lavorativa, familiare, abitativa e così via. Inoltre in tutto ciò, ci sono anche delle agevolazioni che permettono per esempio la dilazione della cifra.

Se però avete questo intestato a vostro nome, dovrete pagarlo entro oggi all’Agenzia delle Entrate. Per questo motivo, per voi sarà un lunedì nero se non vi siete ancora messi in regola.

Le prossime scadenze dell’Agenzia delle Entrate

Che siate dipendenti, autonomi o pensionati, sappiate che ci sono determinate scadenze che dovrete sostenere durante l’anno, si passa da quelle comuni a molti, come per esempio, l’IMU, la tassa sull’immondizia, a quelle più specifiche, come la ormai famosa rata Rottamazione-quater.

È bene che prestiate molta attenzione, in quanto sarebbe sempre meglio non avere mai debiti in generale, tanto meno con l’Agenzia delle Entrate. Anche perché nei casi peggiori, i cittadini possono vedersi pignorare i propri bene e non è sicuramente una pratica piacevole. Ci sono poi proprietà che possono essere incluse e altre escluse, così come optare per dilazioni e così via, per cercare di sistemare la propria situazione economica.

Il pagamento da fare entro oggi

Tra questi pagamenti, ce n’è uno a scadenza immediata, visto che dovrete pagarlo entro oggi, se ce l’avete intestato a vostro nome. Sarà un lunedì nero se non vi siete ancora messi in regola con l’Agenzia delle Entrate. Parliamo del pagamento dell’imposta di registro per contratto di locazione e affitto, con scadenza appunto lunedì 3 marzo, per i contratti stipulati in data 1 febbraio o rinnovati tacitamente, sempre con decorrenza dello stesso giorno.

Il pagamento deve avvenire obbligatoriamente con modalità telematica per chi ha la partita IVA, mentre telematica o fisicamente presso banche, posta e agenti della riscossione per tutti gli altri.

Come riportano da quifinanza.it, sono svariati i soggetti che dovranno pagare questa tassa, cercando il codice tributo corretto da inserire nel modello F24 Elide, qualora non abbiate optato per la cedolare secca. Sul sito riportato o su quello dell’Agenzia delle Entrate troverete tutti i dettagli in merito, in modo da pagare l’imposta di registro nei termini indicati.