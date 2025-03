Busta paga, approvato il SUPER TRATTAMENTO INTEGRATIVO | Ci regalano 173€ già sullo stipendio di Marzo

Cosa vuol dire che in busta paga arriverà il nuovo “super trattamento integrativo” di 173€? Facciamo chiarezza.

Senza polemizzare più di tanto, ma è confermato che l’Italia è uno degli Stati dove lo stipendio è maggiormente sproporzionato rispetto al costo della vita. Come riportato in una classifica dell’Ocse su dati Eurostat del 2024, il nostro Paese ha i redditi medi italiani sotto ai livelli degli anni ’90.

Diciamo che ogni cittadino paga molte tasse, ma il guadagno è sempre molto basso, per questo motivo sono molti coloro che cercano di sbarcare il lunario, svolgendo secondi lavori e/o utilizzando i vari bonus, qualora la propria situazione reddituale dovesse renderli idonei al loro utilizzo.

Oggi vogliamo quindi parlarvi di quel “super trattamento integrativo” di 173€ di cui stanno parlando in molti. Veramente i dipendenti lo riceveranno in busta paga?

Il Trattamento Integrativo di 100€

Prima di proseguire volevamo aprire una parentesi in merito al tanto chiacchierato Trattamento Integrativo di 100€ che molti dipendenti aspettano con gioia di vedersi accreditare in busta paga. È bene sapere che non tutti hanno diritto a riceverlo in todo e molti, se non rispettano determinati limiti, potrebbero essere costretti a restituirlo, in un’unica tranche. Per questo motivo gli esperti consigliano di non farselo accreditare mese per mese, se non siete sicuri di poterlo ricevere veramente, piuttosto richiederlo durante il conguaglio, in modo che potrete ricevere quello che vi spetta senza pericolo.

A ogni modo, il trattamento pieno di 100 euro al mese, quindi di 1200 euro l’anno, spetta esclusivamente ai lavoratori dipendenti che hanno un reddito annuo lordo che non supera i 15.000 euro. Per tutti coloro che hanno un reddito compreso da 15.001 e 28.000 euro, il benefit non è automatico e la cifra finale sarà il risultato ottenuto dalla differenza delle detrazioni fiscali spettanti e l’IRPEF dovuta, suddivisa per 12 mensilità. Ovviamente per chi ha un reddito superiore ai 28.000 euro non ha diritto al trattamento integrativo.

Cosa potrebbero ottenere in busta paga

Dopo aver parlato del Trattamento Integrativo, vi parliamo di quei 173€ che molti hanno definito come “super trattamento integrativo”, in quanto arriverà in busta paga, se accettato. Badate bene però che questi soldi non saranno per tutti e in realtà non si sa neanche se saranno elargiti ai lavoratori facenti parte del contratto del settore Metalmeccanico.

Questa è la cifra che Federmeccanica garantisce in busta paga, ma attualmente il dibattito sul rinnovo del contratto è in corso, con i Sindacati che presentano le loro rimostranze e i capi del settore che presentano il loro piano. Come andrà a finire questa diatriba è ancora presto per dirlo. Intanto il 28 marzo 2025 potrebbero essere in molti a incrociare le braccia durante lo sciopero di 8 ore previsto in vari settori.