Dichiarazione dei redditi, da oggi ti scali pure la TV 70 POLLICI | Paga tutto lo Stato fino all’ultimo centesimo

Veramente da oggi puoi scalare anche la TV 70 pollici nella dichiarazione dei redditi? Facciamo chiarezza.

I rincari oggi giorno mettono in croce moltissimi cittadini, i quali fanno molta difficoltà ad arrivare a fine mese, riuscendo a pagare tutte le spese, lasciando qualcosa sul conto corrente, per poter acquistare i beni di prima necessità.

Per questo motivo, molti utenti cercano sempre di risparmiare il più possibile, optando per il contratto più conveniente, acquistando nei discount o supermercati dove i prezzi sono più bassi e così via. Inoltre chi ne ha diritto, cerca di sfruttare anche i vari bonus disponibili grazie alla presentazione dell’ISEE aggiornato.

In molti quindi si sono chiesti se è vero che i cittadini possono scalare la TV 70 pollici nella dichiarazione dei redditi. Vi diciamo: Sì, ma non per tutti. Facciamo chiarezza quindi.

La detrazione fiscale sul gas

Prima di parlare del televisore, dobbiamo assolutamente parlare in primis, delle detrazioni fiscali sulle bollette del gas, riservate a specifiche categorie di cittadini. Sono tre le fasce di contribuenti che ne hanno diritto: i titolari di Partita IVA e imprese, i lavoratori autonomi che dispongono di un contratto business e i lavoratori in smart working continuativo. Tutti gli altri non possono detrarre le spese per il gas nel 730.

I requisiti poi per poter ottenere questo rimborso sono quelli di essere intestatari del contratto, poter presentare la documentazione dettagliata dei consumi, assenza di un altro immobile nello stesso Comune destinato alla medesima attività lavorativa e presentare la dichiarazione dei redditi in maniera corretta.

Il rimborso della TV

Dopo aver parlato della detrazione fiscale sul gas del paragrafo precedente, perché si parla anche di ottenere un rimborso nella dichiarazione dei redditi per la TV 70 pollici? Ebbene, questo discorso si riferisce al fatto che qualche mese fa i clienti Enel, se avessero acquistato il TV Samsung Crystal UHD entro i tempi indicati, avrebbero ricevuto 10 voucher Rakuten TV da utilizzare nei mesi successivi.

Indirettamente quindi, tutti coloro che sono riusciti a ottenere la detrazione della bolletta del gas e anche il televisore, se clienti Enel, nella dichiarazione dei redditi è come se si fossero scalati anche l’apparecchio di ultima generazione. È un ragionamento un po’ contorto quello trattato in rete da alcuni utenti, ma se ci pensate bene, non fa una piega. Ad ogni modo, informatevi bene su tutte le spese per cui potreste ottenere il rimborso nella dichiarazione dei redditi che andrete a presentare quest’anno, per l’anno 2024: dal contratto di affitto, al mutuo a quelle di particolari assicurazioni e così via.