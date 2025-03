ULTIM’ORA: ADDIO PER SEMPRE ENEL | I clienti restano al buio totale: contratto strappato di forza

Brutta sorpresa per tantissimi clienti rimasti al buio senza ricevere alcun avviso. Ecco cosa è accaduto

Rimanere al buio all’improvviso si sa, è un vero e proprio disagio. Nella maggior parte dei casi può dipendere dagli utenti che non pagano nei termini giusti una bolletta.

In altri casi, invece, l’interruzione della fornitura può essere causata ad esempio dal passaggio ad un altro fornitore.

Diverso è invece il caso quando il gestore decide di interrompere il servizio senza nessun preavviso, lasciando nel panico gli utenti.

Questo è quello che è successo ai clienti di Enel X, che hanno visto sparire il loro abbonamento senza sapere la motivazione. Cosa è successo ? Scopriamolo nei prossimi paragrafi.

Addio abbonamento, l’amara scoperta degli utenti

Tra i servizi offerti dal Gruppo Enel troviamo Enel X che opera nell’ambito della fornitura energetica e dei servizi di energy management. Il suo obiettivo è proporre soluzioni pensate sulle esigenze delle persone, degli enti pubblici e delle aziende, consentendo loro di fare scelte energetiche migliori durante l’evoluzione del loro percorso di transizione energetica. Tuttavia, come riporta auto.everyeye.it, l’ultimo pacchetto esistente, l’Abbonamento City di Enel X, che permetteva di avere 80 kWh al mese a 49 euro, una soluzione comunque ottima per chi usa l’auto elettrica per lo più in città, è da poco sparito dall’app.

Accedendo all’applicazione di Enel X, l’abbonamento non risulta più presente tra le opzioni. Questo nonostante l’ultimo tariffario disponibile, rilasciato dalla compagnia lo scorso mese di luglio 2024, lo dia ancora come presente. Non solo, Enel X ha più volte pubblicizzato la possibilità di avere l’abbonamento scontato a 45 euro/mese stipulando un contratto casalingo con Enel, vantaggio che dunque si è perso.

Cosa accade ora?

Accedendo ora all’app Enel X Way, è possibile selezionare soltanto la tariffa Pay Per Use Basic, con prezzi a consumo standard, Pay Per Use Premium da 25 euro/anno per prenotare le colonnine, Pay Per Use Premium 10, che aggiunge uno sconto di 10 centesimi di euro rispetto al prezzo Basic.

Tuttavia, facendo due calcoli forse questo abbonamento rimosso, non mancherà poi così tanto. Infatti, il prezzo per kWh diventava di 0,61 euro/kWh e solo su prese AC, dunque già adesso è possibile ottenere prezzi migliori andando “altrove”. Con il contratto casalingo si arrivava a 0,56 euro/kWh, ma compagnie come Electrip fanno già meglio. Enel X batteva il primato per una diffusione capillare di stazioni, speriamo però che questo sia l’inizio di un nuovo capitolo magari con nuovi abbonamenti in arrivo.