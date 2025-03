“Vietato pesare le uova di Pasqua” | Scatta l’ordinanza nei supermercati: da oggi ti trattano come un criminale

Non pesate le Uova di pasqua se non volete rischiare di dover mettere mano al portafogli.

La Pasqua si avvicina e a prescindere dalla vostra età, le uova sono una delle cose che meglio rappresentano questo momento, con tutto il rispetto del periodo religioso attualmente in corso ovviamente. Grandi e piccini, sono molti che vogliono ricevere il famoso uovo di cioccolato con sorpresa annessa.

Ci sono da sempre marche più o meno gettonate e la risposta tipica di quando ti dicono: “Ma non sei troppo grande per l’Uovo di Pasqua” è la seguente: “Lo devo mangiare mica starci dentro”. Frase storica che a breve inizierà a riempire le varie bacheche dei social.

Ebbene, c’è un altro annuncio che fareste meglio a conoscere, oltre all’elenco delle uova di quest’anno. Vi sveliamo il motivo per cui i gestori non vogliono che pesate questo dolcetto tipico pasquale. Se non volete pagare, fareste meglio a non farlo.

Le Uova di Pasqua 2025

Basta fare una qualunque ricerca online per capire quali saranno i temi e i marchi più gettonati di questa Pasqua 2025. Sono molteplici le Uova di Pasqua che anche quest’anno milioni di italiani metteranno nel carrello, per amici e parenti. Giusto per citarne qualcuna: se fate parte del club Disneyano, allora è il brand della Kinder che più fa per voi, in quanto troverete le uova delle Principesse, degli Avengers, di Harry Potter, di Spiderman e di Frozen.

Non solo le uova di proprietà della Ferrero saranno sul mercato, in quanto potrebbero fare al caso vostro anche le uova della Lindt, della Balocco, della Dolfin, della Walcor, della Novi e molte altre ancora. Potrete acquistarle sia online che direttamente nei vari punti vendita, approfittando anche dei vari sconti che potrebbero precedere il periodo pasquale.

Non pesare le Uova di Pasqua

Sapete perché non dovreste pesare le Uova di Pasqua, se non volete pagare due volte? Ebbene, non soltanto per le uova della Kinder vale questa raccomandazione, ma per tutte, visto che i commercianti sono obbligati a mettere anche il cartello per cercare di evitare questo fenomeno.

Le uova di cioccolato sono molto delicate e ogni volta che qualcuno commette questa azione o anche altre, rischia di danneggiarle e così facendo, se il gestore vi vede, potrebbe chiedervi di acquistarle ugualmente anche se rotte, in quanto voi le avete ammaccate e quindi non saranno più idonee alla vendita. Così facendo dovrete acquistare sia quello rotto che quello nuovo, qualora dobbiate regalarlo. Non vi conviene, che dite? Meglio maneggiarle sempre con cura.