Le bollette ve le paghiamo noi, basta che state zitti | BONUS ENERGY 2025: Pichetto Fratin ha deciso

Arriva un’agevolazione che fa sentire meno il peso delle bollette. Lo Stato stesso ha deciso di pagarle per contrastare il caro bollette.

Il peso delle bollette è diventato sempre più pesante e tantissime famiglie italiane fanno fatica a sostenerlo.

Lo Stato ha però pensato a un’agevolazione per venire loro incontro e aiutarle. Un bonus di cui potranno beneficiare anche per le imprese, sia grandi che piccole, per contrastare il rincaro delle bollette.

Per poterne beneficiare bisogna però possedere dei requisiti. Nel caso delle famiglie, solamente chi possiede un certo Isee può usufruire dell’agevolazione. Per quanto riguarda le imprese invece, i requisiti sono diversi.

In ogni caso si tratta di un importante aiuto da parte dello Stato. Un’agevolazione che può essere molto d’aiuto in un periodo di rincaro come questo.

Un bonus anche per le imprese

Tutte le imprese possono beneficiare di questo bonus, e di conseguenza anche le microimprese. Come indica “La Nazione”, “per le grandi imprese energivore arriva un contributo di 600 milioni attraverso il fondo per la transizione energetica, derivante dai proventi delle aste delle quote di emissione di CO2 del 2024″. Per le piccole medie imprese la situazione è invece diversa. Le pmi con una potenza disponibile di almeno 16,5 KW arriva invece “l’azzeramento per sei mesi in bolletta degli oneri di sistema per un onore di ulteriori 800 milioni.

Per gli utenti e le microimprese vulnerabili, è previsto un meccanismo che freni i rincari di energia derivanti dagli aumenti del gas. “Superata una certa soglia di prezzo del gas, verrà acquisito il maggior gettito Iva conseguenti all’aumento e messo a disposizione dell’Arera per finanziare interventi a sostegno delle forniture di elettricità e gas. Ma ecco invece che agevolazione è prevista per le famiglie.

Un bonus per sostenere le famiglie in difficoltà

Il bonus in questione cerca di agevolare le imprese, ma anche le famiglie più deboli, che fanno fatica a sostenere il costo delle bollette.

Lo Stato ha infatti messo a disposizione 1,6 miliardi di euro per le famiglie più deboli, con un Isee fino a 25.000 euro. Si tratta di un contributo di 200 euro. Le famiglie che dispongono di un bonus sociale per fronteggiare i costi dell’energia, possono sommarlo a questa nuova agevolazione e percepire il peso della bolletta, più leggero.