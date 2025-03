Lidl, scoppia lo scandalo: ecco cosa c’è nella colomba che compri da loro | Ce lo nascondevano da 20 anni

Colomba Lidl, sei sicuro di sapere cosa si nasconde dietro la sua produzione? Ecco la verità

Lidl è una delle catene di distribuzione più affermate nel nostro Paese, divenuta ormai un punto di riferimento per moltissime famiglie italiane. Il colosso infatti, ogni giorno propone ai suoi clienti numerose offerte che riescono a coinvolgere un numero sempre crescente di consumatori.

La chiave del suo successo si deve alla sua politica basata su qualità – prezzo. In questo modo riesce a garantire ai clienti prodotti più vicini alle loro esigenze ad un costo accessibile.

La gamma di riferimento parte dai beni di prima necessità, fino ad arrivare ai prodotti per la cura della persona e della casa.

Ed è proprio in questo periodo, con l’avvicinarsi della festività pasquale, che sui suoi scaffali non può mancare l’amata colomba. Tuttavia, sebbene molte di queste stiano andando letteralmente a ruba, non tutti sanno cosa si nasconde dietro.

I prodotti Lidl

Sono in tanti a chiedersi come mai prodotti che promettono di offrire elevata qualità vengano poi venduti ad un prezzo irrisorio nei discount come Lidl. In realtà, quello che tutti sanno, è che ogni singola referenza è oggetto di analisi e selezione. Nulla è lasciato al caso. Molti dei prodotti presenti all’interno dei punti vendita, sono realizzati negli stessi stabilimenti di marchi famosi. La differenza di prezzo è dovuta principalmente al marchio: i prodotti a marchio proprio o di marchi meno noti hanno costi di marketing e pubblicità inferiori.

Ciò consente ai discount di offrire prodotti di qualità simile, o addirittura uguali in tutto e per tutto, a prezzi più bassi. Inoltre, spesso i discount acquistano grandi quantità di merce, ottenendo sconti dai fornitori. Nel caso specifico della colomba pasquale invece, dietro la sua produzione nessuno immaginerebbe chi si cela.

La colomba Lidl, rivelato il segreto

Ancora una volta, Lidl riesce a stupire i suoi consumatori e questa volta lo fa con la colomba deluxe. Quest’anno, il dolce tipico pasquale si è aggiudicato il plauso del Gambero Rosso, un riconoscimento che ne attesta l’eccellenza, nonostante il prodotto costi in media 4 euro in meno rispetto ad altri brand. Il segreto di tale bontà risiede nella collaborazione con rinomate aziende del settore dolciario. La colomba classica Deluxe, ad esempio, è prodotta nello stabilimento de Il Vecchio Forno a Brogliano (VI), un’azienda specializzata in dolci da forno a lievitazione naturale.

Ma non è tutto. Lidl offre anche una colomba con crema di pistacchio e cioccolato fondente, un’altra delizia prodotta da Maina, l’azienda nota per i suoi panettoni, nello stabilimento di Fossano (CN). Insomma, questo dimostra come come la grande distribuzione possa offrire prodotti di eccellenza, senza rinunciare alla convenienza.