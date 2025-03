Meloni massacra i pensionati: pagamenti bloccati per 5 mesi | Sta arrivando a tutti questa raccomandata

Caos in merito alle pensioni, c’è chi si è visto bloccare il pagamento, cosa sta succedendo nel governo Meloni?

Il discorso pensione è molto delicato e l’opinione pubblica si è divisa, soprattutto da quando l’età pensionistica pare allungarsi sempre di più. In merito agli anni di lavoro e di contributi da versare, ci sono anche quelle agevolazioni per andare in pensione anticipata.

Ovviamente per poter accedere a queste forme di pre-pensionamento, bisogna avere determinati requisiti, come per esempio essere caregiver di persone conviventi (tra i vari requisiti) per Opzione Donna, così come 62 anni d’età e 41 anni di contributi per Quota 103 e così via.

Oltre a tutto questo attualmente c’è una diatriba in corso tra gli utenti social, in merito a quei pagamento bloccati per la pensione, per le decisioni prese dal governo Meloni. Cosa sarà successo?

I requisiti per la pensione anticipata nel 2025

Prima di proseguire, volevamo confermare che le misure di pensionamento anticipato del 2024, sono rimaste invariate anche nel 2025 e quindi sono state confermate:

Quota 103 con 62 anni d’età e 41 anni di contributi;

con 62 anni d’età e 41 anni di contributi; Ape sociale con almeno 63 anni e 5 mesi e 30 anni di contributi;

con almeno 63 anni e 5 mesi e 30 anni di contributi; Opzione Donna con 61 anni d’età e 35 anni di contributi.

Ovviamente noi abbiamo riportato soltanto due requisiti, ma per ogni voce sono previsti anche altri che fareste meglio a conoscere per poter richiedere la forma che più vi si addice alla vostra situazione.

La pensione nel 2025

I cittadini stanno discutendo in queste ore per via della riforma della pensione del governo Meloni. Come riportano da money.it, non ci sono novità da dopo la Riforma Fornero e l’aspetto positivo in tutto questo è che per tutto il 2026 non ci saranno modifiche, mentre si parla che dal 2027 potrebbe esserci un incremento di 3 mesi sull’età pensionabile.

Inoltre, come riporta il sito di economia: “Effettivamente, per molti aspetti il governo Meloni ha persino peggiorato le regole per l’accesso alla pensione, basti pensare a quanto fatto con l’Ape Sociale (il cui requisito anagrafico è stato aumentato di 5 mesi), come pure all’operazione recente che ha portato a l’inasprimento delle regole per l’accesso alla pensione anticipata riservata ai contributivi”. Il discorso quindi è aperto in merito alle pensioni e non si sa di preciso come finirà, per questo motivo vi conviene farvi fare un’esplorativa, in modo da capire quando potrete andare in pensione. Inoltre ricordatevi che per chi vuole continuare a lavorare anche dopo l’ottenimento della pensione, ci sono delle forme di agevolazione a cui molti aspirano per poter incrementare la cifra finale.