“Non sapevo di dover telefonare” | Certificazione Unica, se non hai chiamato sei nei guai: scatta l’accertamento

Certificazione Unica, non dimenticarti di chiamare per richiederla o in caso di accertamento, rischi guai seri.

Come è noto per la dichiarazione annuale dei redditi, è fondamentale richiedere la Certificazione Unica. Si tratta infatti, di un documento che riporta tutti i redditi percepiti e le ritenute fiscali emesso dal datore di lavoro o dal committente.

A ricevere la Cu sono tutti i lavoratori autonomi e dipendenti compresi: i pensionati, i lavoratori che percepiscono la Naspi e i lavoratori in cassa integrazione o mobilità.

Dal 16 Marzo per i contribuenti sarà possibile scaricare dal sito dell’istituto di previdenza sociale la Certificazione Unica.

Tuttavia, se è vero che per scaricare la Cu le regole nel 2025 sono rimaste uguali, è bene prestare attenzione perchè in alcuni occorre chiamare per non incorrere in spiacevoli sorprese.

Come scaricare la Certificazione Unica

Come anticipato, uno dei metodi per poter scaricare la Certificazione Unica, è quello di accedere direttamente al portale dell’Inps. Occorre possedere:

Spid almeno di secondo livello;

Carta di identità elettronica (Cie);

Carta nazionale dei servizi (Cns).

Una volta che gli utenti sono in possesso delle credenziali potranno entrare ne sito www.inps.it, scaricare e stampare la Cu 2025, accedendo ai Servizi Fiscali presenti all’interno della propria area personale “MyINPS. Coloro che non sono in possesso delle credenziali d’accesso possono in ogni caso rivolgersi direttamente agli sportelli Inps, o recarsi al patronato, Caf e intermediari. Un altro modo per ricevere la Certificazione unica, è quello dell’invio cartaceo a domicilio ma ciò avviene su richiesta e in specifici casi. In situazioni come questa però, le regole cambiano e potrebbero esserci guai se scatta l’accertamento. Scopriamo perchè nel prossimo paragrafo.

Certificazione Unica, se dimentichi di chiamare rischi grosso

La Certificazione Unica può essere richiesta anche da persona delegata o dagli eredi del titolare deceduto. Per richiedere la spedizione della CU presso il proprio domicilio o presso il domicilio dell’erede del soggetto titolare, è possibile utilizzare il Canale telefonico, esclusivamente su richiesta del titolare. La Certificazione Unica verrà poi spedita al domicilio che risulta dagli archivi dell’Istituto. A tal fine, è stato attivato il numero verde dedicato 800 434320 con risponditore automatico, abilitato alle chiamate sia da rete fissa che da rete mobile.

È anche possibile richiedere la spedizione della Certificazione Unica chiamando il Contact Center Multicanale al numero 803 164 (gratuito e abilitato solo alle chiamate da rete fissa) oppure al numero 06 164164 (abilitato alle chiamate da rete mobile, con costi variabili in base al piano tariffario applicato dal gestore telefonico del chiamante). Se ci si dimentica di richiedere la CU, quindi chiamare, si rischia di finire in grossi guai fiscali.