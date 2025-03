“Quante buste di plastica le servono?” | Maxitruffa Conad: ti accorgi solo dopo che ti mancano 100€

Una truffa ben studiata è riuscita a fregare tantissime persone al Conad. In poco si sono ritrovati senza 100 euro.

Oggigiorno neppure fare la spesa è qualcosa di sicuro. Anche lì le fregature sono dietro l’angolo, se si prende ad esempio quello che è successo al supermercato Conad.

In un attimo sono stati rubati 100 euro, senza però che qualcuno si accorgesse della cosa.

Un brigadiere è riuscito però a sventare ogni cosa. Osservando il comportamento sospetto di due individui ha scoperto una truffa che avevano organizzato e che era riuscita a fregare tantissime persone, tra cui gli stessi dipendenti del supermercato Conad.

Avevano pianificato ogni cosa in modo da far passare il loro comportamento come innocuo. In realtà però sono riusciti a fregare chiunque, tranne appunto l’attento brigadiere.

Una truffa sventata dalla polizia

Non è la prima volta che queste persone vengono colte in flagrante dalla polizia, poiché erano già noti agli agenti.

Questa volta però sono stati denunciati in stato di libertà per furto, come indica “Gaeta.it”. L’intervento dell’agente è stato fondamentale a stanarli, altrimenti sarebbero usciti dal supermercato con 100 euro di merce rubata senza che nessuno se ne accorgesse. Fortunatamente però sono stati fermati.

Un piano premeditato: tutto ruotava sulle buste di plastica

È stato necessario ispezionare le borse con cui queste persone uscivano dal supermercato per capire che ciò che avevano messo in atto era una truffa. Ciò che avevano nelle buste era infatti merce rubata, che i due avevano messo nelle buste e alla quale avevano tolto l’etichetta antitaccheggio per non destare sospetti. In questo modo sarebbero potuti uscire dal supermercato, come se avessero comprato la merce, ma in realtà rubandola.

Tuttavia l’ispezione di un brigadiere è stata sufficiente a sventare la truffa e a cogliere i due in flagrante. Tutto questo è successo al Conad di Chiaravalle, supermercato nel quale stavano per essere rubati 100 euro di prodotti. L’intervento delle forze dell’ordine è riuscito a riportare la tranquillità e l’ordine.