Siamo disperati: nessuno vuole fare domanda | Ferrovie dello Stato cerca personale: offrono “solo” 1750€ al mese

Ferrovie dello Stato assume personale, ecco come presentare domanda e quanto si guadagna al mese.

Ferrovie dello Stato Italiane è una realtà storica, in quanto è uno dei principali colossi industriali italiani nato nel 1905 che gestisce il trasporto ferroviario, Alta velocità inclusa. La holding in società con il Ministero dell’Economia e delle finanze, gestisce vari settori, tra cui Trenitalia, Rete Ferroviaria Italiana, Italferr e così via.

Molti sperano di lavorare nel loro gruppo, essendo un lavoro longevo e sicuro, per via della grande importanza che riveste nel nostro Paese. Le offerte di lavoro infatti sono varie, ci sono quelle più specifiche e quelle più adatte a tutti.

In questo momento Ferrovie dello Stato cerca personale e offre un ricco stipendio, seguito da un abbondante welfare aziendale. Ecco come presentare domanda.

Quali requisiti cercano da Ferrovie dello Stato

Ferrovie dello Stato è alla continua ricerca di personale e i suoi svariati annunci lo dimostrano. Per questa particolare mansione, i requisiti potrebbero tagliare fuori molti, ma vi invitiamo comunque ad arrivare alla fine dell’articolo, in quanto vi spiegheremo come candidarvi a questa mansione, dove potrete trovare altre offerte attualmente in corso. Sono molteplici quelle per cui i requisiti sono meno stringenti di questa, quindi se cercate lavoro o se volete semplicemente cambiarlo, fareste meglio a visionarle in todo.

Detto ciò, per la mansione in questione, i requisiti sono: laurea in materie umanistiche o tecniche, buona conoscenza della lingua inglese, esperienza nel settore di riferimento da almeno 5 anni per i profili senior e 1 anni per i profili junior, nonché un buon problem solving, resilienza e così via.

Il lavoro attualmente richiesto

Ferrovie dello Stato attualmente cerca personale, per questa mansione offrono un buon stipendio e un contratto a tempo indeterminato. Il settore di riferimento è la comunicazione e l’assunzione è diretta a specialisti eventi, sia con profili senior che junior. I prescelti saranno inseriti nella sede di Roma, all’interno della Direzione Corporate Affairs, Communication & Sustainability.

I lavoratori dovranno essere in grado di pianificare e organizzare gli eventi sia a livello nazionale che internazionale, interfacciandosi con gli stakeholder e coordinare tutte le attività inerenti al settore. Avrete tempo fino al 17 marzo 2025 per poter inoltrare la vostra domanda, la quale dovrà essere compilata solo ed esclusivamente attraverso il portale di Ferrovie dello Stato Italiano – Offerte di lavoro. Qui, troverete l’elenco di tutte le mansioni attualmente in corso nelle varie sedi del noto gruppo. Una volta selezionata quella che più vi si addice, dovrete inoltrare il vostro curriculum, seguendo le indicazioni da loro proposte e attendere una chiamata per lo step successivo.