Lo chiamano il “salame degli orrori”: non comprarlo mai se non vuoi schiattare | E’ il più venduto nei supermercati

Evita di acquistare, e soprattutto di mettere in tavola, il salame degli orrori. Lo trovi ovunque ma è nocivo.

Si tratta di un alimento di origine animale che è risultato molto pericoloso per l’organismo. Si trova tra gli scaffali dei punti vendita della grande distribuzione organizzata e dovrebbe restare lì.

Non farti prendere dalla gola e pensa solo a tutelare la tua salute e quella di chi si sta intorno.

Non mettere nel carrello questo cibo o potrai finire in ospedale. Meglio mangiare altro.

Ecco di quale alimento confezionato si tratta. Sembra innocuo ma in alcune confezioni è stato trovato davvero di tutto.

Salame degli orrori, il cibo potenzialmente pericoloso per la salute

I cibi commercializzati presso i punti vendita e i discount italiani sono soggetti sempre a rigidi controlli di qualità. Questo però purtroppo non impedisce del tutto i casi di contaminazione da batteri potenzialmente pericolosi, i contagi. A volte nei cibi freschi e confezionati che si trovano negli scaffali degli store della Grande Distribuzione Organizzata possono esserci piccole quantità di metallo o altre sostanze non consentite. Proprio nei giorni scorsi uno dei prodotti più amati dai clienti dei supermercati del Bel Paese è finito sotto la lente di ingrandimento ed è scattata l‘allerta alimentare.

Il cibo in questione è un alimento processato di origine animale, che viene venduto regolarmente in tutti i supermercati d’Italia ma ultimamente è stato soggetto al richiamo del Ministero della Salute. Scopri di quale si tratta e, se ti accorgi di averlo messo nel carrello prima di sapere che potrebbe essere pericoloso, non consumarlo per nessun motivo. La raccomandazione è quella di restituire il prodotto al punto vendita o, in alternativa, di gettarlo.

Il prodotto di origine animale da evitare

Il prodotto richiamato è un salume italiano, fatto con carne di maiale. Si tratta di un lotto del salamino G.A. Prodotti Toscani P.S. (Puro suino). Il lotto richiamato è il L.00000115 ed è venduto in confezione da 450 grammi. Purtroppo, per sospetta presenza, di un batterio noto con il nome di lysteria monocytogenes. Il cibo in questione è stato soggetto al ritiro immediato da tutti i punti vendita, a seguito di un comunicato ufficiale condiviso dal Ministero della Salute.

Il batterio in questione causa una malattia infettiva che viene trasmessa all’uomo, proprio attraverso il consumo di alimenti crudi o poco cotti. Il motivo è che la lysteria è uno dei patogeni Gram-positivi che attacca il sistema immunitario. Le conseguenze possono essere anche gravi e vanno dalla gastroenterite fino al decesso.