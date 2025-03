Ultim’ora – RAI ha riaperto i posti chiusi da 30 anni | Chiedono solo il diploma e la voglia di lavorare

Cerchi da tempo un’occupazione? Rai ha aperto le selezioni, inoltra subito la domanda serve solo il diploma.

Un nuova opportunità lavorativa da non lasciarsi assolutamente sfuggire, questa volta arriva proprio da Rai Radiotelevisione Italiana S.p.A.

Si tratta di un progetto che la grande emittente ha intrapreso da tempo al fine di unire l’innovazione tecnologica con l’evoluzione dei mercati e l’aumento considerevole delle piattaforme dei canali distributivi.

In particolare l’azienda ha rivolto la sua attenzione verso giovani professionalità in grado di cogliere queste sfide ed accompagnare la transizione.

Pertanto la Rai ha avviato un percorso di selezione al fine di inserire all’interno della sua realtà nuove figure che desiderano entrare a far parte in un contesto solido. E’ richiesto solo il diploma. Scopriamo maggiori dettagli nei prossimi paragrafi.

Rai, ricerca personale: figure richieste e sedi di riferimento

Come riporta lavoraconnoirai.it, l’iniziativa promossa dalla Rai è una selezione per titoli e prove finalizzata a individuare 5 risorse da inquadrare in Azienda con contratto di apprendistato professionalizzante. Le sedi di riferimento sono Milano e Torino. Nella domanda di partecipazione si dovrà indicare la Sede per la quale intende concorrere. Non è ammessa più di una candidatura.

La figura ricercata è quella di “Organizzatore – Ispettore di produzione” che si occupa di: organizzare funzionalmente la troupe tecnica e, in seguito alle indicazioni della regia, fornisce istruzioni al cast artistico; collabora ad assicurare l’osservanza delle norme contrattuali ed antinfortunistiche e delle disposizioni aziendali; documenta lo svolgimento della produzione compilando i previsti rapporti. Collabora al reperimento della manodopera in loco, alla richiesta di autorizzazioni, all’organizzazione del viaggio e della sistemazione della troupe e degli esecutori artistici. È responsabile inoltre, dell’eventuale fondo di dotazione.

Requisiti e termini di scadenza della domanda

Per la figura ricercata sono richiesti precisi requisiti ovvero:

A. Età compresa tra i 18 e i 29 anni e 364 giorni;

B. Diploma quinquennale Scuola secondaria di secondo grado;

C. Patente di guida automobilistica cat. “B”.

Tali requisiti sono obbligatori e devono essere essere posseduti alla data di scadenza del presente avviso di selezione. La domanda di ammissione deve essere presentata tassativamente entro le ore 12.00 del 11 marzo 2025 esclusivamente attraverso la compilazione del form on line accessibile all’indirizzo www.lavoraconnoi.rai.it nell’area riservata all’iniziativa “SELEZIONE ORGANIZZATORI-ISPETTORI DI PRODUZIONE 2025”. Il sistema informatico non accetterà domande dopo le ore 12.00 dell’11 marzo 2025. E’ consigliabile inoltrare la domanda con qualche ora di anticipo per evitare un’eccessiva concentrazione degli accessi all’applicazione a ridosso della scadenza del termine.