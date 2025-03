Ultim’ora – Ritirate le banconote da 5, 10 e 20 euro | Non le puoi più usare: devi pagare per forza con la carta

Dopo la scomparsa delle monete da uno e due centesimi di euro, ora è arrivato anche il ritiro delle banconote.

Corri in banca a chiedere la carta di credito o non potrai più acquistare nulla.

Adesso bisogna pagare con la carta perfino al bar: addio alle vecchie e care banconote.

Prepara il bancomat: la decisione del Governo italiano è irrevocabile.

Ecco che cosa sta accadendo e come mai i tagli da 5, 10 e 20 euro sono destinati a sparire per sempre.

Banconote, l’addio definitivo ai tagli da 5, 10 e 20 euro

Sono tempi duri per i nostalgici. A quanto pare, occorre dire definitivamente addio alla carta. Questo non vale soltanto per i libri, soppiantati dagli ebook, per le edicole, che stanno scomparendo per cedere il passo ai contenuti veicolati tramite notiziari online, ma vale anche per i soldi. Se prima il denaro sembrava essere destinato a restare per sempre uno strumento fisico, tangibile, fatto di carta e di metallo adesso e in futuro non sarà più così.

Il tentativo di arginare e di contrastare il fenomeno delle evasione fiscale ha portato sempre più a incentivare l’utilizzo, da parte della popolazione italiana e non solo, di strumenti di pagamento tracciabili Dunque utilizzeremo sempre di più carta di credito, carta di debito e bonifico. Questi strumenti di recente sono stati implementati anche attraverso nuove funzioni, come il bonifico istantaneo e le modalità di pagamento come il mobile Wallet e tutti i mezzi contactless. A quanto pare però, nonostante questo cambiamento fosse già da tempo sotto gli occhi di tutti, nessuno si sarebbe aspettato di dover dire addio, per sempre, alle banconote più comuni. Scopriamo che cosa sta accadendo.

La decisione irrevocabile dello Stato italiano

A partire dal primo gennaio 2022, l’Italia ha introdotto la nuova moneta europea, abbandonando le vecchie lire per uniformarsi agli altri 11 Paesi del dell’Unione Europea che hanno adottato, contemporaneamente, la medesima valuta. A partire da quella data fino ad oggi le monete e le banconote hanno subito diverse modifiche. Del resto sono trascorsi più di 23 anni dall’ingresso dell’EURO, per tanto le banconote della prima serie sono state ritirate.

Questo vuol dire che non ne sono state coniate altre, della prima serie, e che, man mano, quelle già in circolazione sono state sostituite dalle nuove. Dunque le vecchie banconote da 5 euro, 10 euro, 20 euro, 50 e 100 euro sono scomparse, gradualmente, a partire dal 2015. La Banca Centrale Europea, BCE, attraverso un graduale processo di sostituzione, ha permesso a tutti i cittadini dell’Unione Europea di cambiare i loro contanti con tagli aggiornati.