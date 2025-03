299€: LIDL devasta il mercato delle bici elettriche | Punti vendita presi d’assalto dalle 6:00 di mattina

I punti vendita Lidl sono stati presi d’assalto per quell’offerta impareggiabile della bici elettrica. Si parla di 299€ ma a cosa si riferisce?

Il Lidl ha abituato i suoi fedeli clienti ad offerte impareggiabili: dal genere alimentare, al vestiario, agli accessori per la casa e così via. Alcuni prodotti poi sono diventati dei veri e propri must, come per esempio le scarpe che in passato comprò Fedez, che generarono code chilometriche fuori dal noto discount.

I clienti sono affezionati ai vari punti vendita, per questo motivo affidano al discount la loro spesa settimanale, riempiendo il carrello grazie a quelle offerte convenienti, pagando una cifra decisamente inferiore alle aspettative.

Con questa offerta però, diciamo che dal Lidl si sono proprio “voluti rovinare”, in quanto sono diventati competitivi anche nel mercato delle bici elettriche. I punti vendita sono stati presi d’assalto per quei 299€.

I sotto prezzi del Lidl

Oltre all’offerta di cui vi parleremo a breve, sappiate che c’è un intero volantino che vi aspetta, in quanto dal Lidl ci sono i “Sotto Prezzi” fino al 9 marzo, grazie ai quali potrete riempirvi le dispense a casa. Come sempre gli sconti toccano svariati settori, da quello alimentare per esempio: con le Girella della Bauli a 1,69 euro, alle patatine classiche d Amica chips a 2,39 euro, al prosciutto crudo alta qualità della Beretta a 2,49 euro e così via.

Tantissime le offerte anche per quanto riguarda detersivi di marca e accessori vari, tra cui: i vari vestiti per neonati fino a 24 mesi della Disney a prezzi veramente ridotti, in quanto l’articolo più caro vi verrà a costare 11,99 euro. Ideali se dovete fare un regalo, in quanto potrete acquistare un prodotto di marco ad un prezzo accessibile a tutti. Queste e moltissime altre offerte vi aspetteranno sul volantino attuale, affrettatevi perché le promozioni sono limitate.

Una bici elettrica da acquistare al più presto

Come se già non bastassero tutte queste super offerte rilasciate da Lidl, ce n’è un’altra che ha generato code chilometriche dai vari punti vendita, in quanto i cittadini sperano di potersela portare a casa. Stiamo parlando della bicicletta elettrica urbana del marchio Crivit, venduta ad un prezzo interessante.

Venduta ad un prezzo di 1599 euro, dal Lidl potrete averla per 1299 euro, con uno sconto di 299€. Questo gioiellino della meccanica dispone di una batteria particolarmente efficiente, così come caratteristiche studiate per restituirvi una pedalata più reattiva e senza scatti, per non parlare del controllo ergonomico del manubrio, del sistema di illuminazione luci ultra-luminose, un design contemporaneo e così via. Se interessati affrettatevi, perché l’offerta non solo è limitata ma sta andando a ruba.