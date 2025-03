Clamoroso: introdotta la “NTICCHIA” in busta paga | 50 euro in automatico: spetta a tutti

Cos’è quell’aggiunta anche di 50 euro in busta paga che arriverà in automatico agli italiani? Facciamo chiarezza.

Tra bonus, agevolazioni, ma anche aumenti e “stangate” varie, gli italiani fanno fatica ad arrivare a fine mese, visto che le uscite chissà come mai sono sempre di più delle entrate. In alcuni settori sono stati registrati dei rincari abbastanza importanti che ha portato i cittadini a dover rivalutare le proprie spese.

Questa Legge di Bilancio ha diviso l’opinione pubblica, ma questo succede sempre con ogni normativa o cambio di governo, in quanto al suo interno ci sono agevolazioni che possono essere d’aiuto per qualcuno e non per un altro, così come gli aumenti e così via.

Tra un versamento e l’altro, gli italiani saranno felici di sapere che in busta paga riceveranno quell’indennizzo anche di 50 euro che potrebbe essergli molto utile. Ecco di cosa stiamo parlando.

I bonus che possono essere richiesti

Anche quest’anno sono previsti svariati bonus e agevolazioni da poter richiedere, alcuni vi verranno elargiti in automatico, come per esempio il trattamento integrativo in busta paga e altri bisognerà richiederli al Caf o all’INPS, come per esempio il bonus nido. Altri poi saranno previsti soltanto in base al reddito con annesso ISEE di riferimento, come per esempio l’assegno d’inclusione e altri che non viene indicato, come per esempio il bonus fisioterapia.

Per questo motivo fareste meglio a informarvi per tempo, in quanto, per alcuni aiuti avrete un tempo massimo per poter inoltrare la domanda. Tra l’altro ricordatevi che non sono solo presenti bonus per la famiglia, ma ci sono anche quelli inerenti alla ristrutturazione per esempio che potrebbero esservi d’aiuto qualora nel 2025 acquisterete una nuova casa.

Quell’entrata automatica in busta paga

Tra tutti questi bonus, si sta parlando molto in questi giorni di quell’entrata che quella fetta di popolazione riceverà in busta paga in questo 2025. Dal 1° aprile e comunque entro luglio 2025, come ha annunciato il Ministero dell’Economia e delle Finanze (MEF), sarà introdotto il bonus per i dipendenti pubblici, chiamato “indennità di vacanza contrattuale”. I dipendenti riceveranno quindi un’indennità pari all’1,6% per 13 mensilità con un importo che varierà dai 35 euro a un massimo di 140 euro.

Questo aiuto è un pagamento temporaneo come compensazione per il ritardo del rinnovo del contratto collettivo nazionale del lavoro ed è destinato a coprire soltanto specifici contributi. Questo pagamento sarà destinato a tutto il personale delle pubbliche amministrazioni italiane, quindi per tutte le amministrazioni dello Stato, per gli Enti del servizio sanitario nazionale, istruzioni scolastiche e universitarie e così via.