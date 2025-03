Famiglia Jovanotti in lacrime: se ne è andato troppo presto | Addio al genio della musica italiana

Momenti di grande dolore per la famiglia Jovonatti, la perdita è stata improvvisa.

Un grande artista che non ha bisogno di molte presentazioni è lui, Lorenzo Cherubini, in arte Jovanotti. Affermato cantautore italiano, rapper e Dj, è oggi uno dei più amati e apprezzati nel panorama musicale del nostro Paese.

Una lunga carriera iniziata verso la fine degli anni ’80 e che riassumerla sarebbe un’impresa ardua. Indubbiamente quando si parla di Jovanotti ci si riferisce ad un cantante con un bagaglio professionale importante e con la rara abilità di adattarsi ai tempi e al cambiamento generazionale.

Una dote che solo i grandi possiedono: quella di evolversi senza tradire mai la propria essenza. E’ proprio di recente l’abbiamo visto al Festival di Sanremo in qualità di super ospite e dove, anche in quell’occasione è riuscito a far cantare e divertire chiunque come solo lui sa fare.

Eppure dietro quel sorriso che siamo sempre abituati a vedere, nella vita del cantautore non ci sono solo sono grandi successi ma anche molti momenti difficili che l’hanno messo prova duramente alla prova. Uno di questi è accaduto in questi giorni, una perdita inaspettata.

Una triste perdita per la famiglia Jovanotti

Non è la prima volta che Jovanotti affronta una perdita. Durante un’intervista a Belve da Francesca Fagnani, è stato lui stesso a raccontarsi a pieno, spiegando l’anno difficile che ha dovuto affrontare dalla scomparsa del fratello al grave incidente che lo ha coinvolto. Questo mese, dopo una lunga assenza riprenderà il suo tour, un momento atteso da tanto, troppo tempo. Eppure una triste notizia ha spiazzato letteralmente il cantante e ora il mondo la musicale piange la sua scomparsa. Stiamo parlando di Giampaolo ‘Pape’ Gurioli, lo storico tastierista e arrangiatore di Jovanotti. L’uomo e’ venuto a mancare all’età di 65 anni. Gurioli è morto all’ospedale fiorentino di Careggi, dove era stato trasferito d’urgenza a seguito di un ricovero a Borgo San Lorenzo (Firenze).

La sua carriera lo ha visto al fianco di artisti del calibro di Joe Zawinul, Laura Pausini, Giorgia, Giulio Capiozzo e Jovanotti, con il quale ha suonato per nove anni all’interno della sua band. Ha partecipato come co-arrangiatore al prestigioso evento Pavarotti & Friends dal 1996 al 2000, contribuendo a portare la sua arte sui palcoscenici di tutto il mondo.

Il saluto della sua città

Il sindaco di Marradi, città natale di Gurioli, ha espresso il cordoglio dell’Amministrazione comunale per la morte del suo concittadino.

Alla notizia della morte che ieri mattina è rimbalzata sui social, ha voluto ricordarlo con un post sulla sua pagina social: “Per la mia generazione era ‘Pape di Marradi, quello che suona con Jovanotti!’. Marradi ha perso un estroverso grande artista, uno di noi, che ha portato il nome della nostra città in giro per il mondo. La musica ha perso un grande interprete”.