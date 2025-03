ULTIM’ORA DALLA CHIESA – “Comunichiamo il decesso” | Cancellate tutte le messe con effetto immediato

Il decesso è stato purtroppo confermato, le messe erano state cancellate già da diverso tempo. Ecco che cos’è successo.

Questo annuncio arriva in un periodo già abbastanza complesso per la Chiesa Italiana, in quanto è spesso al centro dell’attenzione per svariati comunicati, che toccano eventi sia interni che esterni. A prescindere dalla crisi che la Chiesa sta affrontando in merito a una sempre più ridotta vocazione da parte dei giovani a diventare sacerdoti, ci sono anche quegli scandali legati agli abusi che macchiano l’immagine dell’Istituzione religiosa.

Per questo motivo è la stessa Santa Sede che promuove trasparenza e soprattutto giustizia in merito. L’abbiamo visto con Papa Francesco e le nuove disposizioni che ha proclamato per cercare di combattere questo reato. Anche la salute del pontefice ovviamente preoccupa i fedeli di tutto il mondo, i quali stanno monitorando i vari bollettini medici trasmessi con regolarità alla televisione e sui giornali.

In queste ore è poi giunta anche questa notizia che ha scosso profondamente non soltanto la comunità religiosa, ma anche i cittadini italiani. Purtroppo la conferma del decesso è arrivata, ecco di chi stiamo parlando e perché le messe erano state cancellate già da parecchio tempo.

L’ultimo bollettino sulle sue condizioni di salute

Prima di parlarvi del caso che ha scioccato l’Italia, volevamo aprire una breve parentesi, visto il recente bollettino trasmesso dalla Sala Stampa della Santa Sede, in merito alle condizioni di salute di Papa Francesco. Ebbene, come letto da TgCom24: “La notte è trascorsa tranquilla”, per il pontefice, il quale è ricoverato al Gemelli da ben 28 giorni, per curare la polmonite bilaterale che l’ha colpito.

In merito alla radiografia del torace che è stata eseguita qualche giorno fa: “radiologicamente i miglioramenti registrati nei giorni precedenti…continua a effettuare l’ossigenoterapia ad alti flussi durante il giorno e la ventilazione meccanica non invasiva durante il riposo notturno”. Nonostante la sua condizione di salute, il Papa si sta dedicando alla preghiera e alla meditazione in merito al periodo di Quaresima, seguendo gli esercizi spirituali, direttamente in collegamento dall’Aula Paolo VI in Vaticano, come riporta la nota testata.

Una conferma che non si sarebbe voluto leggere

Oltre alla condizione di salute di Papa Francesco che sta portando molta apprensione tra i fedeli di tutto il mondo, un altro comunicato ha intristito i lettori, in quanto è arrivata purtroppo la conferma del decesso per la studentessa di 17 anni di Jesi, che aveva provato a togliersi la vita qualche giorno fa, impiccandosi nella chiesa diroccata di Tabano.

Qui le messe erano state cancellate già da parecchio, essendo una chiesa considerata inagibile da circa un anno, poiché a rischio crollo, come si legge da, ilmessaggero.it. Sono stati il papà e un passante a trovare la giovane studentessa, la quale purtroppo è stata in coma per 72 ore nel reparto di Rianimazione dell’ospedale di Torrette. Purtroppo però la giovane non ce l’ha fatta e i genitori hanno acconsentito al prelievo degli organi. Rivolgiamo alla famiglia della giovane le nostre più sentite condoglianze.