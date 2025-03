48mila euro: pubblicato il “Bonus Patente” più alto della storia | Ancora pochi fondi rimasti: sito preso d’assalto

Si sta parlando di 48mila euro e di un “Bonus Patente” preso praticamente d’assalto essendo uno dei più fruttuosi. Ma di cosa parliamo?

Prendere la patente è uno dei traguardi più importanti per la vita di molti cittadini, soprattutto di chi raggiunge la maggiore età, visto che questo documento rosa, fa sentire “grandi” tutti quanti. Eppure bisogna essere consapevoli che tutto questo ha un costo.

Si inizia a pagare fin dall’iscrizione a scuola guida, seguiti dall’acquisto dell’auto, dal carburante, dalle varie pratiche burocratiche, come per esempio, bollo, assicurazione, revisione e così via, fino ad arrivare ai costi della manutenzione ordinaria e straordinaria.

Eppure in queste ore si sta parlando di quei 48mila euro e di quel “Bonus Patente” che stanno facendo drizzare le antenne a molti automobilisti. Ma di cosa stiamo parlando?

Le agevolazioni per gli automobilisti

Gli automobilisti cercano in ogni modo di risparmiare, motivo per cui si affidano a vari trucchetti, così come cercano di sfruttare le varie agevolazioni presenti. Per farvi un esempio, attualmente sono molti i cittadini che cercano di acquistare l’auto nuova, sfruttando magari la rottamazione che a volte è prevista negli autosaloni, anche se, sappiate che nel 2025 non è previsto nessun incentivo statale per acquistare l’auto nuova, com’è successo l’anno scorso.

Inoltre molti optano per attivare l’RC Auto online per cercare di risparmiare, così come coloro che cercano il distributore più economico del proprio Comune, oppure l’auto dove si paga meno il bollo e così via.

Cos’è il “Bonus Patente”

Ed eccoci giunti al fulcro del nostro articolo, che cos’è questo “Bonus Patente” di 48mila euro di cui stanno parlando molti in rete? Ebbene, è giusto fare un ragionamento, forse un po’ contorto ma che comunque fila nella testa di molti follower che l’hanno proposto. Nella stessa ottica del brano, Ci vuole un fiore, questo aiuto è stato soprannominato così in quanto per avere il box, devi avere l’auto e per avere l’auto devi avere la patente, quindi, l’aiuto in questione riguarda proprio la detrazione per l’acquisto o la costruzione del box auto.

Anche il box auto dunque permette di ottenere agevolazioni fiscali in questa Legge di Bilancio. Quindi, se acquistate o costruite, avete il diritto di accedere a una detrazione del 50% delle spese sostenute, soltanto se è considerata una pertinenza all’abitazione principale.La cifra dei 48mila euro è il rimborso massimo che si può ottenere in dieci rate annuali di pari importo. Informatevi bene al Caf, sulle clausole da conoscere per poterne usufruire, anche perché dovete seguire una determinata procedura, in modo da poter inserire poi la richiesta durante la presentazione del 730.