Legge 104: da oggi rientri al 99% con una cervicale | Addio accertamento, ti basta l’autocertificazione

Se avete la Legge 104, potrete ottenere anche questo aiuto, presentando soltanto l’autocertificazione. Ecco di cosa stiamo parlando.

In Italia sono moltissime le famiglie che si prendono cura di un membro della famiglia affetto da qualche forma più o meno grave di disabilità. Non è sempre facile riuscire a conciliare assistenza a lavoro. C’è chi risolve con una badante, chi si licenzia per prestare aiuto, chi si rivolge ad apposite strutture e così via.

Ma tutti quanti, se possono, cercano di poter ottenere le agevolazioni previste nella Legge 104, cioè le indicazioni inserite nella Legge 5 febbraio 1992, n. 104 che riportano: “diritti, integrazione sociale e assistenza della persona handicappata”.

A questa dunque si aggiunge un nuovo bonus grazie al quale potrete fare domanda, presentando direttamente un’autocertificazione. Ecco di cosa stiamo parlando.

Le agevolazioni della Legge 104

La Legge 104 del 1992 prevede una serie di aiuti che vengono elargiti ai soggetti che presentano disabilità e ai loro familiari. Le agevolazioni previste sono di varia natura: vanno per esempio dall’integrazione scolastica, all’assistenza al disabile, alle agevolazioni fiscali, fino ad arrivare ai permessi e congedi riservati al caregiver che si occupa della persona disabile.

Essendo che questo tipo di agevolazione può essere richiesta in generale da una persona che presenza minorazione fisica, psichica e/o sensoriale, i requisiti sono differenti per chi possiede l’invalidità ma non la situazione di gravità o invece entrambe le connotazioni. Per questo fareste meglio a informarvi al Caf di zona, anche perché vi ricordiamo che per ottenere i diritti della Legge 104, non esistono dei limiti di ISEE, in quanto l’unico focus su cui si basa la commissione per decidere se si ha diritto o meno a questa concessione, è la disabilità del cittadino.

Basta l’autocertificazione

Non tutti sanno che, chi ha ottenuto la Legge 104, potrà integrare anche un nuovo bonus, il quale potrà essere richiesto presentando soltanto un’autocertificazione, mediante autenticazione tramite Spid, non occorre l’ISEE aggiornato.

Parliamo del bonus disabilità, grazie al quale le famiglie possono ottenere fino a 3.600 euro, riservato a chi ha figli gravemente disabili che non possono frequentare l’asilo nido per tutta una serie di questioni familiari, di età quindi inferiore ai 3 anni. Chi otterrà questa agevolazione, riceverà un assegno annuale da parte dello Stato, grazie al quale potrà ottenere un sostegno economico da utilizzare per l’assistenza domiciliare. Oltre a questo, vi consigliamo di verificare bene al Caf o all’INPS, quali sono le agevolazioni che chi ha la Legge 104 attiva può richiedere per se stesso, per la propria famiglia e per il familiare disabile di cui si sta occupando.