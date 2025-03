“Può riprovare? Il pagamento non è andato” | Eurospin, occhio alla truffa della carta: ti prendono due volte i soldi

Cos’è la truffa della carta con il doppio pagamento che ha colpito diversi cittadini?

Viviamo in un periodo dove le truffe digitali sono praticamente all’ordine del giorno, visto che siamo perennemente connessi in rete. Se ci pensate bene, riceviamo come minimo un’e-mail truffaldina al giorno, così come messaggi, chiamate di call center insistenti, avvisi sui social e così via.

Per questo motivo, bisogna prestare la massima attenzione a cosa si clicca e a cosa si risponde e soprattutto bisognerebbe cercare di restare sempre informati con le varie indicazioni che le forze dell’ordine rilasciano ai cittadini, con consigli vari per cercare di proteggersi il più possibile. Perfino i vip operano in questo, basti pensare allo spot recitato da Nonno Libero (Lino Banfi) per mettere in guardia soprattutto gli anziani, categoria spesso presa maggiormente di mira.

Non tutti la conoscono ma si parla anche della truffa della carta, che avviene con il doppio pagamento. Può colpirti all’Eurospin e anche in tutti gli altri discount, negozi e supermercati. Cerchiamo di fare chiarezza.

La truffa della carta

La carta, che sia quella di credito, bancomat, prepagata e così via, è un’ottima invenzione, in quanto i cittadini non sono più costretti ad andare a ritirare il proprio denaro in banca per pagare, bensì possono utilizzare questo metodo per versare il denaro, semplicemente con una “strisciata”. Ovviamente però, questo metodo non è immune dalle truffe, in quanto i cittadini devono prestare molta attenzione alla pratica della clonazione.

Per colpa di questa azione fraudolenta, i delinquenti possono usare la vostra carta ovunque, rubandovi ingenti somme di denaro. Per non parlare di quei tentativi di phishing che avvengono in rete, tramite e-mail, messaggi e anche telefonate, dove vi richiedono pin, o dati sensibili per poter avere il pieno controllo del vostro conto.

Il doppio pagamento: cosa fare

Cos’è la truffa della carta di cui si parla in rete e perché viene mostrato un doppio pagamento? Ebbene, abbiamo parlato di Eurospin, perché sui social una cliente ha lamentato questo fenomeno dopo aver fatto la spesa nel noto discount, ma questo evento può succedere veramente ovunque, perfino quando si paga in albergo.

Però attenzione, il doppio pagamento non è una truffa, semplicemente, per un malfunzionamento della rete, del POS o per un errore umano, vengono addebitati erroneamente due pagamenti, anche in presenza di messaggio “transazione negata”. In questo caso però, non vi preoccupate, in quanto di default l’istituto bancario dovrebbe rimborsarvi in automatico, stornando immediatamente o nel giro di poco il doppio pagamento, lo dice l’art. 74 del D.lgs. 11/2010. Ad ogni modo, tenete sotto controllo la situazione e in caso di problemi, recatevi immediatamente in filiale.