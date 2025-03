UFFICIALE – Addio al bollo auto per chi fa questo lavoro | Non deve più pagare neanche 1 euro

Dite addio al bollo auto se fate questo lavoro, non dovete pagare neanche un euro di più.

Il bollo auto, per quanto sia spesso contestato dai cittadini, i quali vorrebbero non pagarlo, resta comunque una tassa obbligatoria che per legge dovrà essere versata da tutti coloro che hanno un determinato veicolo.

In merito al pagamento di quello dell’auto, la cifra varierà sempre in base al tipo di veicolo, alla cilindrata e alla Regione di appartenenza. Evitate di pensare di non pagarlo, in quanto la tassa automobilistica, dopo un numero di mesi prestabiliti, se non pagata, finisce in prescrizione e oltre ad arrivare al pagamento di una mora, nei casi più gravi, se non saldata, vi porterà al fermo amministrativo.

In riferimento proprio a questo pagamento, se fate questo particolare lavoro, per la gioia degli automobilisti, il bollo non sarà da pagare. Non dovrete versare neanche un euro di più di quello previsto.

Cosa succede se non si paga il bollo auto

Qualora i cittadini decidano volontariamente (o per dimenticanza) di non pagare il bollo auto, devono cercare di provvedere al più presto, in quanto le conseguenze seguiranno diversi step. Si inizia ovviamente con una sanzione pecuniaria che si applica al bollo, includendo la mora. Capite bene che più il ritardo sarà alto e più l’importo dovuto sarà maggiore. Se anche dopo il sollecito di pagamento il guidatore non dovesse pagare la tassa automobilistica, l’Agenzia delle Entrate emetterà una cartella esattoriale nei vostri confronti, la cui cifra dovrà essere saldata entro 60 giorno.

In assenza di pagamento o contestazione, qualora ci fossero i parametri per procedere, si attiverà un contenzioso con lo Stato. Se anche in questo caso il cittadino non dovesse pagare, scatterebbe in automatico il fermo amministrativo, quindi il proprietario, finché non regolerà il pagamento non potrà più guidare l’auto.

Addio al bollo in questo contesto

Perché chi fa questo lavoro può dire addio al bollo auto, non dovendo versare neanche 1 euro di più? Ebbene, grazie alle convenzioni contro le doppie imposizioni firmate dall’Italia, i cittadini che risiedono in patria e che lavorano all’estero, non devono pagare doppie imposte sul patrimonio e sul reddito. In questa maniera quindi, il bollo lo pagherete soltanto una volta in patria e non lo pagherete nello Stato dove prestate l’attività lavorativa.

Fareste meglio a informarvi sul funzionamento di tale convenzione, in quanto a rilasciare le linee delle convenzioni sono stati direttamente dalla Corte di Cassazione, i quali hanno stabilito per esempio che la loro applicazione deve essere garantita visto che il richiedente deve essere sottoposto alla potestà impositiva dello Stato contraente, come si legge su quifinanza.it e altro ancora.