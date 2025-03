Vi facciamo pagare pure la monnezza | 1000€: ufficiale la nuova tassa sulla spazzatura, la TARI non bastava

Qual è la nuova “tassa” extra sull’immondizia di 1000€ che sta facendo chiacchierare la rete?

Per quanto sono molti che storcono il naso ogni volta che sentono parlare della TARI, questa tassa va pagata obbligatoriamente da parte di tutti coloro che sono proprietari di immobili, locali, aree scoperte e così via.

Questa imposta, serve proprio a sovvenzionare i costi relativi al servizio di raccolta e anche di smistamento dei rifiuti. Nel corso degli anni da quando è stata istituita questa tassa, ha cambiato parecchi nomi e sigle, fino ad arrivare a quella che conosciamo oggi, quindi TARI, la quale potrà essere pagata in un’unica soluzione oppure in più rate.

Ebbene, queste informazioni le conosciamo tutti, allora perché qualcuno sta parlando di una nuova “tassa” extra di 1000€? Sarà veramente così?

Chi paga e chi non paga la TARI

Non tutti lo sanno ma ci sono anche delle esenzioni previste nel pagamento della TARI. Dunque, sono obbligati a pagarla chiunque sia proprietario di locali fissati al terreno e chiusi almeno su tre lati e di aree scoperte, cioè zone dove non sono presenti edifici ma che sono destinati comunque alla produzione di rifiuti urbani e assimilati. Ricordatevi inoltre che la TARI la deve pagare chiunque occupi l’immobile a prescindere quindi che sia proprietario o inquilino in affitto.

Sono escluse invece dal pagamento di questa imposta le aree inutilizzabili che fanno parte delle aree scoperte pertinenziali o aree condominiali comuni quali cantine, terrazzi, balconi, giardini, cortili, ascensori, luoghi di assaggio e così via.

Cos’è questa nuova “tassa”

Cos’è dunque questa “tassa” extra sull’immondizia di 1000€ di cui si sta parlando in queste ore? Ebbene, è stata ironicamente chiamata tassa extra, per via del fatto che in questo particolare episodio, è coinvolto un operatore ecologico mentre si accingeva a fare il suo lavoro. Di questi introiti extra capita spesso di trovarli, soprattutto quando i parenti svuotano le case degli anziani, i quali sono soliti nascondere i risparmi in casa in luoghi impensabili.

Ma fortunatamente ci sono ancora persone oneste a questo mondo che avvisano le autorità di questi casi. È successo questo con il caso ad Aprilia, dove questo operatore ha visto spuntare una borsa nel contenitore dell’indifferenziata, contenente tra le varie cose anche le banconote, tutte da cinquanta euro. Quindi tranquilli non dovrete pagare nessuna tassa extra in più, ma una cosa vogliamo dirvela, fate attenzione a quello che buttate e soprattutto conservate i vostri risparmi nei luoghi appositi, come banche, poste, cassettine di sicurezza, ma non in oggetti che potrebbero essere buttati dai vostri familiari.