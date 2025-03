“Buonasera, ci hanno chiamato i vicini” | MULTA se hai i termosifoni accesi: a quest’ora non li puoi più tenere

Se non volete prendere una multa salata, fareste meglio a rispettare i giorni e gli orari di quando tenere accesi i termosifoni.

Il discorso che ruota attorno al riscaldamento non si limita soltanto a una questione economica, in quanto lo sappiamo tutti quanto il costo pesa parecchio, nei conti annuali delle varie famiglie italiane.

Ma è anche una questione ecologica, per questo motivo, per cercare di limitare i livelli di inquinamento, sono state stilate delle indicazioni che ogni Comune dovrebbe conoscere, per quanto riguarda giorni e orari di accensione del riscaldamento.

Per questo motivo fareste meglio a conoscere queste direttive, se non volete vedervi recapitare una multa salata, soprattutto se il riscaldamento lo gestite a livello autonomo. Ecco cosa dovete sapere.

Le date di spegnimento in Italia del riscaldamento

Iniziamo col dire che i riscaldamenti in casa e anche nei luoghi pubblici non dovrebbero superare i 20°. Il discorso in merito all’accensione e allo spegnimento dei riscaldamenti poi è diverso per ogni Regione italiana, in quanto si valuta l’andamento del clima e delle temperature registrate durante l’anno. In casi eccezionali ovviamente, qualora la situazione precipitasse, i Comuni possono richiedere l’accensione anticipata dei suddetti riscaldamenti, qualora il freddo fosse arrivato con anticipo.

In linea generale: per i comuni che fanno parte della Zona F non c’è una data di spegnimento, per quelli delle Zone E-D invece è fissata al 15 aprile 2025, per le Zone C-B, il 31 marzo 2025 e per la Zona A, al 15 marzo 2025. Vi basterà fare una ricerca online per capire qual è la vostra zona di riferimento.

Le ore in cui i termosifoni andranno spenti

Dopo aver capito quali sono i giorni dove potrete tenere accesi i termosifoni, sappiate che ci sono anche limiti di orario, oltre al quale dovrete spegnerli, se non volete incorrere in una multa salata che può andare dai 500 euro ai 3.000 euro.

Per quanto riguarda l’orario massimo, le indicazioni sono così riportate: per la Zona F, non c’è nessun limite, per la Zona E, massimo 14 ore al giorno, per la Zona D, massimo 12 ore al giorno, per la Zona C, massimo 10 ore al giorno, per la Zona B, massimo 8 ore al giorno e infine per la Zona A, massimo 6 ore al giorno. Il discorso è principalmente per chi ha il riscaldamento autonomo che deve gestirlo in autonomia, in quanto, per chi ha il riscaldamento centralizzato, anche se prova ad accendere le valvole, in determinati orari i termosifoni li troverà comunque spenti.