Dovete toglierlo prima di subito | Cappotto termico vietato da Meloni: lo devi smontare immediatamente

Perché dovete togliere il cappotto termico? Ecco che cos’è successo.

Sono diversi anni ormai che sentiamo parlare in maniera costante del cappotto termico, delle corrette pratiche di isolamento termica, del risparmio energetico, di basso impatto ambientale e così via. Questi argomenti sono attualmente sotto i riflettori, in quanto sono svariate le pratiche per cercare di rendere molti Stati sempre più green.

Per questo motivo, quando è arrivato il famoso Superbonus al 110%, sono molti i condomini che hanno votato a favore, durante le varie riunioni condominiali, di questa agevolazione. Così tra un’impalcatura e l’altra e soprattutto tra una polemica e l’altra, parlando anche di preventivi gonfiati, sono molti coloro che comunque ne hanno usufruito.

E se vi dicessimo che potreste dover togliere immediatamente il cappotto termico in questa circostanza?

Come fare il cappotto termico nel 2025

Il cappotto termico come vi dicevamo, è una pratica molto utilizzata oggi giorno, per cercare di ampliare l’isolamento termico nel proprio appartamento, per evitare dispersioni di calore, aumenti in bolletta e soprattutto per rendere l’immobile più caldo in inverno e più fresco in estate.

Nel 2025 ci sono ancora degli aiuti per questo tipo di applicazione, anche se dovete differenziarli per il condominio e le case indipendenti. Per il primo potrete chiedere tutto, qualora rispettaste i requisiti e quindi: Ecobonus al 50% – 65%, il Superbonus al 70%, il Sismabonus al 50% – 85% e infine in Bonus ristrutturazione al 50%. Per il secondo tipo di immobile invece, soltanto l’Ecobonus al 50% – 65% e il Sismabonus al 50% – 85%.

Il cappotto termico da rimuovere

Voi lo sapete perché potreste dover rimuovere il cappotto termico con decisione immediata? Ebbene, verificate che il condominio disponga di tutti i permessi fondamentali per poter installare questo isolante, stessa cosa, se disponete di una casa indipendente, allora sarete voi a dover chiedere al vostro Comune di appartenenza, l’elenco dei documenti da richiedere.

Vi diciamo questo, perché come riportano da money.it, a Dublino, una coppia è stata costretta a far rimuovere immediatamente il cappotto termico che aveva installato all’esterno della propria abitazione ben 6 anni prima, a causa della mancanza dell’apposito permesso rilasciato dal Comune per autorizzare questi tipi di lavoro. Se non l’avessero rimosso con effetto immediato, avrebbero dovuto pagare una multa di 5.000 euro oltre all’accusa di reato, paragonabile all’abuso edilizio. La famiglia ha portato il suo caso in tribunale e ovviamente dovremo aspettare l’esito delle autorità competenti che decideranno in merito a questo specifico caso. A prescindere da come finirà il loro caso, sappiate che potrebbe succedere anche qui da noi, qualora non doveste rispettare la legge, ottenendo tutti i documenti richiesti.