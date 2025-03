Eurospin distrugge l’Apple Watch: proposto a 14,99€ | Prezzo più basso della storia degli smart watch

Ecco qual è l’offerta di Eurospin su quello smart watch a 14,99€ che ha lasciato i clienti senza parole. Tutti lo vogliono acquistare.

Eurospin ormai è diventato uno dei punti vendita preferiti da parte dei cittadini che desiderano risparmiare durante la spesa, senza rinunciare però alla qualità. Per questo motivo anche il suo volantino è tra i più cliccati in rete, quando si deve stilare la lista della spesa.

Infatti ci sono cittadini che acquistano interamente nel noto discount e altri che semplicemente cercano i prodotti che gli servono nei vari discount e supermercati e acquistano un po’ qui e un po’ lì. In merito all’Eurospin, sono molteplici gli articoli che i clienti fedeli mettono nel carrello e non sono solo di genere alimentare, ma di svariati settori.

Per questo motivo non stupisce il fatto che appena è stata pubblicata l’offerta dello smart watch a 14,99€ ci sia stata la ressa fuori dai vari punti vendita. Sono molti coloro che sperano di portarselo a casa prima che finisca, ecco di quale parliamo.

Il volantino dell’Eurospin

Prima di parlarvi dello smart watch che sta facendo furore tra i clienti affezionati dell’Eurospin, volevamo parlarvi anche del nuovo volantino disponibile, attivo fino al 23 marzo 2025 che è diventato il preferito soprattutto dei bambini. Sapete il perché? Semplice, perché tutti i sabati con almeno 35€ di spesa, potrete regalare ai più piccoli una bellissima macchinina a retrocarica di uno dei personaggi 3D di Sonic. Collezionateli tutti, in quanto sarà uno spasso giocarci non soltanto per i piccoli, ma anche gli adulti le vorranno provare.

Detto ciò, per arrivare a quei 35€, per restare sempre a tema Sonic, sappiate che potrete spaziare tra vari articoli tutti del noto brand, per esempio il preparato per bevande al cacao a 2,99 euro, così come i loro pancake a 1,69 euro, la travel set a 9,99 euro, il pigiama per bambino e bambina a 9,99 euro, il completo letto a 19,99 euro e molto altro ancora. I fan del noto cartone saranno felicissimi.

Lo smart watch di Eurospin

Ed eccoci giunti al fulcro del nostro articoli, se volete riuscire ad acquistare lo smart watch da Eurospin a 14,99€ prima che finisca, dovrete attivare il turbo come il nostro amico Sonic, in quanto l’articolo è limitato a esaurimento scorte.

Parliamo dell’orologio multifunzione bluetooth ‘Watcheasy’, con connettore USB, schermo a led a colori, vibrazione, pulsante touch, controllo del battito cardiaco, della pressione sanguigna e così via. Questo articolo è disponibile, come riportano sul volantino, a questo prezzo, soltanto per gli utenti di App Eurovision.