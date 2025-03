Maltempo: la Protezione Civile al lavoro per ripristinare la viabilità dopo la frana sulla regionale 445

Frana in una strada di montagna - lagazzettadelserchio.it - Fonte: StockAdobe

Bagni di Lucca isolata per il maltempo scatenatosi sulla regione nelle scorse ore: i soccorsi al lavoro per risolvere tutte le criticità.

Il maltempo che ha colpito la provincia di Lucca ha causato numerosi disagi, in particolare a causa delle cadute di alberi e smottamenti. La situazione più critica si è verificata sulla strada regionale 445 della Garfagnana.

Tra Ponte di Calvorno e Ponte della Fegana una frana ha bloccato la viabilità. Ciò ha aggravato ulteriormente una situazione già problematica, causata dalla chiusura per lavori della statale 12 del Brennero, che ha portato all’isolamento del comune di Bagni di Lucca.

L’interruzione della 445 ha creato forti disagi anche per i residenti della zona, impedendo loro di raggiungere facilmente le altre località della provincia e aumentando la difficoltà di spostamento verso altre aree della Toscana. Inoltre, un incidente si è verificato sulla strada comunale di Corsagna, dove due veicoli sono rimasti coinvolti in uno scontro, causando ulteriori rallentamenti e congestionamenti.

Una ulteriore complicazione della gestione del traffico, che ha messo ancor di più in crisi una situazione già di per sé difficile. Fortunatamente, nelle scorse ore, vigili del fuoco e protezione civile sono intervenuti con tempestività, rimuovendo gli alberi caduti e monitorando la situazione relativa agli smottamenti.

Verifica della sicurezza contro rischi ulteriori di frana

Le operazioni di soccorso hanno anche incluso la verifica della sicurezza delle infrastrutture e delle abitazioni più esposte ai rischi di frana. I mezzi di soccorso hanno avuto accesso eccezionale alla statale 12, fino a ieri sera chiusa al traffico ordinario.

La statale, comunque, è stata riaperta da ANAS verso le 18:30 di ieri, se pur con l’istituzione di un senso unico alternato. Ancora in queste ore le autorità locali, comprese le amministrazioni comunali, la Provincia e la Prefettura, sono al lavoro per gestire l’emergenza.

Eventi climatici sempre più estremi

In questi giorni le previsioni meteo non sono favorevoli, e la possibilità di nuovi eventi climatici estremi continua a preoccupare.

Se è vero che dobbiamo abituarci a questa “nuova normalità”, va anche detto che le istituzioni locali, pur riuscendo a ridurre al minimo i disagi per le popolazioni, non sono in grado, spesso, di risolvere definitivamente i problemi che la crisi climatica genera.