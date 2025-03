Mediavalle: Lucca e provincia si preparano alle giornate Fai di Primavera | Date e programma completo

Per i 50 anni del FAI le prossime Giornate di Primavera propongono, per il nostro territorio, alcune splendide visite guidate da non perdere.

Nel weekend del 22 e 23 marzo, le Giornate FAI di Primavera offriranno un’opportunità unica di esplorare luoghi storici e affascinanti della Media Valle del Serchio, normalmente inaccessibili al pubblico.

Tra i siti che apriranno le loro porte, spiccano il Casinò Municipale di Bagni di Lucca e la Chiesa di San Cassiano di Controne, entrambi esempi significativi di patrimonio storico e culturale della zona.

Il Casinò Municipale di Bagni di Lucca, che ha una storia affascinante legata alla vita sociale e culturale della cittadina, è uno dei luoghi più emblematici della valle. Costruito nel XIX secolo, è stato per anni un punto di ritrovo per l’aristocrazia e la borghesia locale e internazionale, che veniva nella località termale per trascorrere momenti di svago e intrattenimento.

Durante le giornate FAI, i visitatori avranno l’opportunità di esplorare gli spazi del casinò, scoprendo la sua architettura e i suoi dettagli storici, oltre a immergersi nelle storie che ne hanno segnato la tradizione. Questo edificio, purtroppo spesso chiuso al pubblico, rappresenta un’importante testimonianza del passato, con le sue sale eleganti e gli interni ricchi di fascino.

I luoghi FAI della Media Valle del Serchio

La Chiesa di San Cassiano di Controne, altro luogo protagonista delle aperture straordinarie, si trova in una posizione panoramica e suggestiva. Questo edificio religioso, che risale al periodo medievale, è un esempio straordinario di arte e storia.

Durante le giornate FAI, i visitatori potranno scoprire la bellezza architettonica della chiesa, con la sua semplicità e il suo fascino rustico, ma anche il ricco patrimonio artistico che custodisce al suo interno. La chiesa è un luogo di culto ancora attivo, ma raramente accessibile per visite turistiche, quindi questa apertura rappresenta una rara occasione per apprezzarne la storia e l’atmosfera unica.

Le Giornate FAI di Primavera a Lucca

Le visite saranno tutte guidate dai volontari del FAI, che accompagneranno i partecipanti in un viaggio indimenticabile nel passato della zona.

A completare l’offerta lucchese, il 22 e il 23 marzo prossimi sarà possibile visitare, nel capoluogo, anche l’Archivio Storico Comunale, la Chiesa di Santa Caterina e la Rocca del Castello di Nozzano.