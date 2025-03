Mutui, l’offerta a tempo è clamorosa | 17,50€ al mese: ti compri casa e finisci di pagare nel 2055

Acquistare casa non è mai stato così semplice, con la nuova offerta arriva una vantaggiosa opportunità da non perdersi.

Al giorno d’oggi l’acquisto di una casa è per molti un sogno quasi irraggiungibile. Tra le principali difficoltà emerge l’accesso ad un mutuo.

Questo perchè le banche e i vari istituti di credito richiedono molte garanzie agli acquirenti che dal canto loro, si trovano spesso in situazioni precarie e non possiedono la giusta liquidità per comprare l’immobile.

A peggiorare la situazione del mercato immobiliare, poi, ci sono poi i vari tassi di interesse, fissi e variabili, che rendono ancora più complicato il tutto. Di conseguenza sono in molti che decidono di accantonare questa possibilità optando per soluzioni alternative come gli affitti.

Tuttavia, una buona notizia è arrivata proprio in questi giorni e apre uno spiraglio di luce importante per coloro che vogliono acquistare casa. Questo a quanto pare è davvero il momento giusto ed è un’occasione da prendere in considerazione.

Acquisto casa, per i proprietari una buona notizia

L’aumento dei tassi sul costo del denaro ha condizionato fortemente il mercato dei mutui immobiliari negli ultimi anni. Quando si accende un mutuo ipotecario o si chiede un prestito, oggi più che mai, è fondamentale considerare il tasso di interesse applicato, ossia il parametro fondamentale per calcolare l’importo della rata mensile, su cui esistono anche dei limiti di legge che la banca deve rispettare.

Fortunatamente però, di recente, la Bce ha tagliato il tasso sui depositi di 25 punti base, portandolo al 2,50% rispetto al 2,75% precedente. Anche il tasso sulle operazioni di rifinanziamento è sceso al 2,65% dal 2,90%, mentre quello sui prestiti marginali è stato ridotto al 2,90% dal 3,15%. Questo provvedimento avrà “un impatto significativo sulle rate dei mutui, con risparmi variabili in base all’importo finanziato e alla durata del prestito”, come evidenziato da una ricerca condotta dalla Fabi, il sindacato autonomo dei bancari.

Rete del mutuo in diminuzione

Come riporta quifinanza.it, il taglio dei tassi Bce porterà diversi vantaggi ai cittadini dal punto di vista delle rate. Nel dettaglio, per un mutuo da 100mila euro a 20 anni, la rata mensile scenderà di 76 euro, mentre per lo stesso importo a 30 anni il risparmio sarà di 81 euro. Per un finanziamento di 250mila euro a 30 anni, la riduzione mensile raggiungerà i 203 euro, pari a oltre 2.400 euro all’anno. L’effetto sarà più evidente sui mutui a lunga durata, dove il peso degli interessi è maggiore.

Secondo lo studio dell’associazione di consumatori, la riduzione dei tassi di 25 punti percentuali, considerando l’ultimo Taeg comunicato da Bankitalia, al 3,55%, e l’importo e la durata media di un mutuo, corrisponde, nel caso vi fosse un pieno trasferimento sull’Euribor, a un calo della rata, per chi ha contratto ora un mutuo a tasso variabile, di 17,50 euro al mese, pari a 210 euro all’anno. Un risparmio che va poi riducendosi man mano che il mutuo si avvicina alla sua scadenza e si paga quasi soltanto la quota capitale.