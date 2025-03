Ultim’ora: annunciato il Gratta e Vinci dell’INPS | 500€ in più a tutti i pensionati: la vincita è sicura

Gratta e Vinci dell’INPS: è arrivata il progetto dello Stato che premierà alcuni dei contribuenti italiani.

Questa novità di certo farà piacere a tantissimi dei cittadini che vivono nel Bel Paese, Scopri subito di che cosa si tratta e verifica se anche tu hai tutte le carte in regola per partecipare all’iniziativa dell’ente.

Se vinci è fatta, non dovrai più preoccuparti di spendere più di quanto percepisci di pensione.

Non lasciarti scappare questa ghiotta occasione per poterti accaparrare il denaro distribuito dal Governo.

Grazie al Gratta e Vinci dell’INPS potranno essere saranno erogati centinaia di euro: ecco come fare per approfittarne.

Gratta e Vinci dell’INPS, la nuova iniziativa che farà felici i pensionati

Quando si parla di pensioni in Italia, purtroppo, spesso e volentieri si fa riferimento alle difficoltà del sistema previdenziale nostrano e all’aumento dei requisiti anagrafici e contributivi, che sembrano aumentare di anno in anno. Attualmente i cittadini che ancora non hanno ottenuto la pensione di vecchiaia sono preoccupati perché temono di non riceverla affatto o di riuscire a raggiungere tale obiettivo troppo avanti negli anni, costretti dalla Legge a portare avanti la loro attività lavorativa.

Per fortuna però, accanto a tante notizie negative, ogni tanto arriva anche qualche bella novità. In particolare ora ce n’è una che sarà molto gradita ai contribuenti che hanno lavorato nel Bel Paese. Si tratta di un’iniziativa che permetterà di intascare diverse centinaia di euro in più senza muovere un dito. Scopri di che cosa si tratta e verifica se la novità fiscale farà aumentare il tuo assegno pensionistico mensile oppure no.

Come funziona il bonus dell’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale

Come forse saprai già, quest’anno il Governo ha modificato gli scaglioni di reddito delle aliquote IRPEF. Questo vuol dire che sono stati apportati importanti cambiamenti alla nota Imposta sui Redditi delle Persone Fisiche. Proprio per questo motivo ai cittadini italiani che percepiscono la pensione di vecchiaia ora saranno riservate tante novità, alcune di queste saranno molto positive.

Proprio come avviene con il popolare gioco a estrazione della lotteria nazionale, il Gratta e Vinci, molti pensionati potranno ottenere dei premi in denaro, con la differenza che, in questo caso, non si sfiderà la sorte ma la burocrazia e le leggi nostrane. Il tutto infatti, dipenderà dall’evoluzione della nuova riforma fiscale, grazie alla quale, il secondo scaglione di reddito Irpef, compreso tra 28.000 € e 50.000 €, dovrebbe passare dal 35% al 33%. Tale diminuzione dell’aliquota fiscale, permetterebbe un aumento dell’assegno pensionistico fino a 440 € all’anno.