Ultim’ora dalla Zecca di Stato: coniati i 2€ “SINNER” | Fai sempre attenzione al resto: diventi ricco sfondato

Sono stati coniati i 2 euro Sinner, una moneta che ti può permettere di fare molti soldi. Non vale solamente 2 euro, ma molto di più.

Jannik Sinner è una vera leggenda del tennis. Giovanissimo è già uno dei più grandi della storia di questo sport.

Nel belpaese detiene il record di aver raggiunto la prima posizione della classifica ATP. È il primo italiano in assoluto ad aver raggiunto un simile traguardo. Ciò infatti lo rende il numero uno del tennis in Italia.

È un vero fenomeno in questo sport ed è per questa ragione che il suo volto è diventato una moneta.

In suo onore è stata creata una moneta di 2 euro che porta il suo nome. Attenzione però, la moneta in questione vale molto più di quanto sembri. Se la vendi puoi diventare ricco.

Una moneta per celebrare un grande successo

La moneta in questione rappresenta un omaggio alla vittoria che Jannik Sinner ha ottenuto nel 2024. Lo scorso anno, in coppia con Matteo Berrettini, è riuscito a portare gli azzurri sul tetto del mondo, vincendo l’edizione 112 della Coppa Davis.

Per l’Italia è stata la seconda vittoria consecutiva dopo quella del 2023. Quell’anno Jannik Sinner, insieme a Matteo Arnaldi sono riusciti a portare l’Italia sulla cresta dell’onda, facendogli vincere la coppa dopo ben 47 anni, come indica “Olympics”. In suo onore è stata quindi coniata la moneta.

Non solo due euro ma molto di più

Ecco quindi che arriva la prima moneta in suo onore, una moneta da 2 euro che rappresenta Jannik Sinner trionfante mentre solleva il trofeo della Coppa Davis.

Tuttavia la moneta in questione non vale solamente 2 euro, bensì 6.99. È una moneta per collezionisti che è stata realizzata da Numismatica Euromania, un negozio online che è specializzato nella vendita di monete, banconote e souvenir vari. In occasione della vittoria del tennista ha quindi pensato di realizzare una moneta che gli renda omaggio e che celebri questo grande successo del tennis italiano, la seconda vittoria consecutiva della Coppa Davis.