“Abbiamo passato tutta la notte in bagno”: piatti marci nel ristorante di Chef Locatelli | Figuraccia epocale

Ecco che cosa è successo ai clienti del locale del noto chef Giorgio Locatelli. D’ora in poi non ci andrà più nessuno.

L’esperto di cucina, personaggio televisivo amatissimo, non potrà restare impassibile di fronte a questa notizia.

Il retroscena che è emerso nelle scorse ore è, a dir poco, raccapricciante.

I fan del noto volto di MasterChef non si sarebbero mai potuti aspettare una cosa del genere: delusione e rammarico.

L’amara notizia dell’esperienza che hanno vissuto gli avventori del locale, forse ora farà il giro del web e della carta stampata.

Chef Giorgio Locatelli, le durissime parole emerse nelle scorse ore

Se ti è capitato di seguire almeno una volta il popolare programma tv di cucina importato dalla Gran Bretagna, MasterChef, allora di certo saprai bene chi è Giorgio Locatelli. La sua notorietà è cresciuta molto nel tempo. Da esperto di cucina e proprietario di un locale in italiano nel cuore di Londra, è diventato un personaggio televisivo molto noto e molto amato da chi è appassionato di ricette. Di lui del suo locale londinese Locanda Locatelli molti sanno già che è stato chiuso di recente. Nessuno però avrebbe potuto immaginare l’inaspettato retroscena che è venuto fuori nelle scorse ore.

A quanto pare, sono volate parole durissime, proprio a proposito del famoso ristorante del protagonista di MasterChef e a pronunciarle sarebbero stati dei clienti che hanno cenato lì. Scopriamo che cosa è emerso sul locale e, soprattutto, sul cibo che porta la firma dello chef Giorgio Locatelli.

L’esperienza al ristorante e i malori durante la notte

Giorgio Locatelli nelle scorse settimane ha rilasciato un’intervista inedita alla redazione di Vanity Fair, in cui ha spiegato che la sua Locanda nella capitale del Regno Unito non esiste più. L’esperto di cucina ha preferito chiudere i battenti, perché il locale non rispecchiava più lo spirito con cui lo aveva aperto tanti anni fa. Era diventato un luogo d’elite a seguito dei rincari dei prezzi, che erano cresciuti in ragione degli aumenti degli affitti e della materia prima.

Dunque lo chef ha deciso di che comincerà da zero, con una nuova esperienza in un’altra zona di Londra, la prestigiosa National Gallery. Intanto però sul web si continua a parlare dell’esperienza di alcuni clienti di Locanda Locatelli, specie di quelli che sono rimasti molto delusi e addirittura pare abbiano avuto un malore, dopo aver cenato nel ristorante in questione, o almeno questo è quello che si legge tra le recensioni pubbliche del noto sito web TripAdvisor. Un utente ha definito peggio del cibo da McDonald’s i piatti serviti nella famosa Locanda.