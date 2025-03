Lucca: truffe agli anziani in aumento | Le raccomandazioni dei Carabinieri

Nonostante lo schema sia ormai noto da tempo, molte sono ancora le persone che cadono nei tranelli messi in scena dai malviventi.

Negli ultimi giorni, i Carabinieri della provincia di Lucca hanno sventato ben 15 tentativi di truffa ai danni di anziani, un fenomeno purtroppo in costante aumento e che rappresenta una seria minaccia per la sicurezza delle persone più vulnerabili della nostra società.

I malviventi, con tecniche sempre più sofisticate, utilizzano vari metodi per ingannare le vittime. Tra i più comuni, ci sono le truffe telefoniche, la truffa del finto nipote e la frode dello specchietto, ma anche raggiri più recenti che sfruttano i social media e la tecnologia per abbattere la difesa psicologica degli anziani.

A Forte dei Marmi e Bagni di Lucca, due anziane donne sono state contattate da presunti carabinieri che, con toni allarmanti, cercavano di convincerle che le loro figlie erano coinvolte in gravi incidenti.

Le truffatrici, utilizzando la scusa di un’emergenza, chiedevano denaro o beni di valore. Tuttavia, entrambe le signore, grazie alla loro prontezza e capacità di mantenere la calma, hanno chiamato subito il numero di emergenza 112 ed hanno così evitato di cadere nella trappola. I Carabinieri, giunti sul posto, hanno rassicurato le vittime e le hanno lodate per la loro prontezza.

Il caso di Camaiore

Purtroppo, non tutte le persone riescono a difendersi con altrettanta attenzione. Una signora di 87 anni, residente a Camaiore, è stata ingannata da u gruppo di truffatori che, spacciandosi anch’essi per carabinieri, l’hanno convinta a consegnare denaro e gioielli per un valore superiore ai 20.000 euro.

Anche in questo caso lo schema narrativo funzionale alla truffa è più o meno lo stesso: una figlia che viene coinvolta in un incidente e la necessità di risarcire le vittime.

Le raccomandazioni dei Carabinieri

Il fenomeno delle truffe agli anziani è quindi una realtà preoccupante che richiede una attenzione continua. Per questo motivo, i Carabinieri hanno lanciato un appello a tutta la cittadinanza, invitando chiunque noti comportamenti sospetti a non esitare a contattare il numero di emergenza 112 o a recarsi direttamente alla stazione dei Carabinieri più vicina.

In aggiunta, sono state organizzate campagne di sensibilizzazione e incontri nei centri anziani, nelle chiese e in altri luoghi di aggregazione, per educare le persone a riconoscere i segnali di una truffa e proteggersi in modo efficace.