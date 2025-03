Ultim’ora: vietate le monete da 1 euro | Da domani non le puoi più usare: hanno fatto la fine dei centesimi

Per le monete da 1 euro potrebbe trattarsi di un vero addio definitivo, in arrivo cambiamenti importanti.

Sono trascorsi ormai anni da quando l’Euro ha fatto il suo ingresso nel nostro Paese, prendendo ufficialmente il posto della vecchia e amata lira. Eppure ancora oggi sono tantissime le persone che vorrebbero tornare indietro nel tempo.

Chi è nato e cresciuto prima degli anni 2000, infatti, era particolarmente affezionato alle lira tanto che anche dopo l’entrata in vigore dell’euro, i paragoni tra le due sono stati inevitabili.

Le vecchie banconote erano preferite rispetto a quelle nuove poichè in molti ritenevano che valessero di più. Ad ogni modo, L’Italia è stata uno dei Paesi maggiormente colpiti dalle dalle conseguenze negative dell’euro dovendo affrontare l’aumento dei prezzi dei prodotti in commercio.

Nel frattempo, le novità e i cambiamenti sono sempre dietro l’angolo e, a quanto pare, l’abolizione delle monete da 1 euro è già nell’aria. Scopriamo tutti i dettagli nei prossimi paragrafi.

Un nuovo progetto e le sostituzioni

Una nuova iniziativa ha già preso il via in una città italiana e prevede il pagamento con l’antica moneta in metallo chiamata “Carantan”. Quindi, tutti gli esercizi pubblici che prenderanno parte a questo progetto potranno pagare con questa antica moneta anzichè con l’euro. L’idea innovativa riguarda la “Contea di Cussignacco” ed è stata promossa dall’ Associazione “Cavalirs Morganatics de Contee di Cussigna” .

L’obiettivo principale di quest’azione è sostenere le attività commerciali locali che, a causa dell’attuale crisi economica, stanno incontrando parecchie difficoltà. Come riferisce Galliano Moreale, uno dei Presidenti dell’ Associazione, “questa iniziativa è volta non solo ad incentivare l’ economia del territorio, ma è anche e soprattutto una forma di promozione locale“.

Una nuova moneta al posto dell’Euro

Come riporta friuliooggi.it, il Carantan (Ktn) si differenzia dall’ Euro già dall’ aspetto, andando ad esaltare l’appartenenza al quartiere. Le monete inoltre, tramandano alla loro storia infatti sono presenti simboli delle contee di Gorizia e di Cussignacco, rispettivamente raffiguranti un leone e una lucertola, mentre i pezzi sono da uno, argentato, e da quattro, dorato.

I negozi che aderiranno all’ iniziativa, attualmente sono circa una decina, potrebbero inoltre avere la possibilità di offrire la loro merce in via promozionale in esclusiva ai clienti che pagheranno con questa innovativa moneta metallica, garantendo così al consumatore un maggiore potere d’acquisto. Il Carantan inoltre è stato proposto proprio come gadget nell’ ambito delle iniziative 2025 collegate a Gorizia e a Nova Gorica e il loro aspetto, indubbiamente unico e originale, è già finito nel mirino dei collezionisti del settore.