3 aprile 2025: “SIGARETTE VIETATE PER SEMPRE” | È ufficiale: non si vedeva dai tempi del fascismo

È ufficiale, le sigarette sono state messe al bando. A partire da adesso nessuno potrà fumarle. La stessa legge le vieta.

Finora le sigarette sono sempre state considerate un bene economico, seppur dannoso, visti i gravi danni che possono arrecare alla salute, per cui nessuno immaginava che avrebbero potuto avere una simile fine.

Adesso sono infatti addirittura vietate. Per legge ne è stato infatti vietato sia l’acquisto che la vendita, considerati i vari danni che causa sia alle persone che all’ambiente.

È stato realizzato un vero e proprio piano antifumo, per motivare le persone a smettere di fumare e fare in modo che altre ancora smettano del tutto.

È quindi il momento di salutare le sigarette. Da adesso sono solamente un lontano ricordo.

Le sigarette messe al bando

L’obiettivo di questo piano antifumo sta nel fare in modo che sempre più persone smettano di fumare. L’obiettivo sarebbe infatti assicurarsi nel 2040 una generazione in cui meno del 5% della popolazione consuma tabacco.

La dipendenza da nicotina preoccupa molto, per questo sono state adottate delle misure per ridurne completamente il consumo. Per cui a partire da adesso i giovani dovranno fare a meno delle sigarette.

Un piano antinicotina per far smettere di fumare

Nello specifico sono le sigarette elettroniche usa e getta a essere state bandite. In Belgio sono infatti vietate ai minori di 18 anni. Ancora legali sono però quelle ricaricabili.

Si tratta di un processo graduale, che già alcuni anni fa aveva iniziato a essere applicato. Tutto era cominciato con il rendere le confezioni delle sigarette elettroniche meno accattivanti possibili e con il divieto di fumare nei pressi delle scuole, delle strutture sanitarie e delle biblioteche pubbliche. In Italia però ancora non è stato attuato nessun piano. L’uso delle sigarette elettroniche è consentito, ma è vietato acquistare online le sigarette elettroniche che contengono nicotina. La vendita è infatti consentita solamente nei negozi fisici autorizzati.