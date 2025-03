Giorgia Meloni ha dato l’ok: pubblicato il Superbonus 110% “Bagno” | Te lo rifai luccicante a spese dello Stato

Ecco come fare per ottenere il Superbonus 110% “Bagno”, ottenendo le agevolazioni dello Stato.

Nelle varie Leggi di Bilancio, sono molteplici gli aiuti che si possono ottenere, a prescindere dal reddito, in quanto come al solito, ci sono quelli che dipendono dall’ISEE aggiornato, in quanto ci sono alcuni vincoli serrati e per altri che non contano l’entrate annuali, bensì altro.

Per esempio, nel bonus fisioterapia, le clausole ruotano attorno alle prestazioni richieste e alla modalità di pagamento, in quanto la detrazione sul 730 si può ottenere solo se si paga con metodi tracciabili, come per esempio con il bancomat.

Tra i vari aiuti a cui si può attingere, c’è anche quello in merito al Superbonus 110% “Bagno”, ecco di cosa si sta parlando e come si fa a ottenere l’agevolazione da parte dello Stato.

Gli aiuti di questa Legge di Bilancio 2025

In questa Legge di Bilancio ci sono diversi aiuti a cui i vari cittadini possono accedere, se rispettano i requisiti richiesti e anche le clausole su come ottenerli, per questo motivo vi conviene informarvi bene su cosa potete richiedere e cosa no. Non ci sono solo agevolazioni per quanto concerne la famiglia, come per esempio il bonus bebè, il bonus nido, il bonus mamme lavoratrici e così via, ma sono anche altri i settori nominati.

Per esempio, se decidete di acquistare casa, quest’anno è ancora l’ideale per ottenere diverse detrazioni al 50% sulla prima casa. Si parla per esempio del Bonus Ristrutturazioni, dell’Ecobonus, del Sismabonus 2025 e così via. Per non parlare delle agevolazioni per chi investe sul green, come per esempio con la pompa di calore, anche perché non c’è più da quest’anno l’agevolazione per l’acquisto della caldaia interamente alimentata a combustibili fossili.

Cos’è il Superbonus 110% “Bagno”

Esiste veramente un fantomatico Superbonus 110% “Bagno”, com’è stato soprannominato da alcuni utenti in rete, per ottenere delle agevolazioni su questa spesa da parte dello Stato? Ovviamente non esiste un singolo bonus che vi dia la possibilità di sostituire i sanitari in generale del bagno, quindi se era a questo che speravate, ci spiace informarvi che resterete delusi. Se invece siete in procinto di eseguire una ristrutturazione, allora sì, la sostituzione di box doccia, vasca e così via, possono essere inclusi nei vari bonus previsti in cui la detrazione è al 50% per la prima abitazione o al 36% per la seconda.

A riportare questa nota, come letto su money.it è la circolare trasmessa dall’Agenzia delle Entrate 3 del 2016: “sono agevolabili al 36% (al 50% per l’abitazione principale) le spese sostenute per la manutenzione straordinaria dell’immobile, gli interventi di restauro, di ristrutturazione edilizia e di risanamento conservativo…”. In questo caso quindi, la sostituzione dei sanitari e della vasca con altra vasca o con box doccia, sono inclusi in questi lavori.