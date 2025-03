Malore fulminante in RAI: abbandona la trasmissione e muore | “La malattia ce l’ha portato via”

È morto il volto noto della Rai, dopo il suo abbandono purtroppo non è più tornato. Ecco qual è stata la malattia che l’ha colpito.

Ci sono notizie che nessuno vorrebbe mai leggere, in quanto di fronte agli episodi che viviamo tutte i giorni, che magari ci fanno arrabbiare, passano tutti in secondo piano quando subentra la malattia e poi la morte.

Il grande pubblico poi, si affeziona ai propri beniamini, per questo motivo gioisce con loro durante le vittorie, ma piange anche, quando sono costretti a dirgli addio troppo presto e in maniera del tutto inaspettata.

Per questo sono rimasti tutti scioccati dalla notizia che ha colpito la Rai. Lutto per Viale Mazzini, in quanto il volto noto è venuto a mancare dopo la malattia che l’ha portato via da quel set che l’aveva accolto da anni con affetto.

I messaggi di addio dei colleghi del noto volto della Rai

Il volto noto della Rai era un attore italiano molto apprezzato e nel corso della sua carriera si era fatto conoscere e amare con vari ruoli, ma sicuramente le sue interpretazioni a Centovetrine e, Il paradiso delle signore, sono quelli che più di tutti i fan ricorderanno per sempre. Il primo messaggio che ha fatto commuovere è stato quello della moglie Linda: “Per sempre oltre i confini dell’anima…Sarai il mio sorriso, il mio sole, il mio grande amore. Ti ho detto ti amo ogni giorno della mia vita e continuerò a farlo…”.

Della stessa intensità anche i messaggi dei colleghi. Passiamo dall’addio di Michele Marrone: “Ho vissuto con te per un anno intero, mi hai aiutato quando la vita aveva smesso di sorridermi…Ti dedico la canzone che ci piaceva ascoltare insieme, la colonna sonora della nostra amicizia…”, seguito da quello di Anna Safroncik: “Amico mio, mi spezzi il cuore così. Oggi, ci hai lasciati, non riesco ancora ad accettarlo… Quanta vita abbiamo vissuto insieme, quante emozioni…” e altri ancora.

L’addio del noto attore della Rai

Dopo una lunga battaglia contro la malattia, il noto attore italiano è morto a 62 anni, lasciando un vuoto tra familiari, amici e colleghi. “La malattia ce l’ha portato via”, hanno scritto dei fan sui social che sono ancora increduli dopo aver appreso della morte di Pietro Genuardi, dopo una grave malattia del sangue, che l’aveva costretto a lasciare anche il set de, Il paradiso delle signore, per sottoporsi alle cure mediche.

Genuardi aveva voluto ringraziare il personale sanitario che l’aveva seguito in questi mesi: “Voglio ringraziare i medici, infermieri e paramedici che mi sono stati vicini, per la loro empatia anche nei momenti più bui…”. Nonostante il suo ottimismo, purtroppo non ce l’ha fatta. Anche noi quindi vogliamo porgere le nostre condoglianze alla famiglia.