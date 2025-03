Scandalo Tonno Rio Mare: lo mangi e finisci al camposanto | Altro che grissino: è una lama nello stomaco

È scandalo per il Tonno Rio Mare. Il tonno che sembra essere leggero è in realtà pericoloso. Può arrecare diversi danni alla salute.

Tutti ricordano lo slogan pubblicitario del Tonno Rio Mare, “è così leggero che si taglia con un grissino”. È stata un vero cult della pubblicità italiana, il cui ricordo resta intramontabile anche a distanza di anni dalla sua prima messa in onda.

Tuttavia il tonno che propone non sembra essere così leggero e sano come vuol far credere.

Alcuni test hanno individuato la presenza di alcune sostante dannose per la salute proprio nelle scatole che portano il celebre marchio del tonno, nonostante i produttori ne abbiano rassicurato l’assenza.

La cosa ha chiaramente generato una certa preoccupazione. Nonostante la fama del marchio, mangiare questo tonno può essere pericoloso, visto quello che contiene. Ma ecco cosa è successo nello specifico.

Dei risultati sconcertanti

Di recente, uno studio che è stato effettuato in Svizzera ha portato a dei risultati sconcertanti, la presenza di un composto chimico presente nel tonno.

La cosa preoccupante è che questo composto chimico non è presente solamente in un campione, ma in quasi tutti quelli che sono stati testati. L’eccezione l’hanno fatta i prodotti che sono stati confezionati nei barattoli di vetro, che sono risultati privi di questo composto, il bisfenolo A. Tutti gli altri lo hanno.

Nonostante la fama…ecco i risultati del Tonno Rio Mare

Stando ai risultati del test, il Tonno Rio Mare ha presentato dei livelli di bisfenolo A che superano di 20 volte i limiti stabiliti dall’Unione Europea. Tale risultato ha preoccupato chiunque, considerando la pericolosità di questo composto chimico. Viene utilizzato nei rivestimenti interni delle lattine per conservare il cibo ma è dannoso per la salute. Come indica “La Tua Dieta Personalizzata” può causare problemi di fertilità e la compromissione del sistema immunitario, per questo va usato entro certi limiti.

Tuttavia i test effettuati sui barattoli in vetro hanno registrato l’assenza di questo composto chimico. Si consiglia infatti di consumare l’alimento se conservato in barattoli di vetro, se si cerca la massima sicurezza alimentare. Vista l’elevata presenza del composto chimico, può essere pericoloso consumare il tonno in lattina.