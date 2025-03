UFFICIALE: approvato il Bonus Tinteggiature 2025 | Ti rifai casa ma non spendi nulla: grosso regalo dallo Stato

Cos’è il Bonus Tinteggiatura 2025 di cui si parla in rete in merito al rifacimento casa? Facciamo chiarezza.

C’è una sorta di confusione generale quando si parla di bonus, agevolazioni, Legge di Bilancio, ma se vogliamo farla breve, quando parliamo di diritti e di doveri dei cittadini. È impossibile essere informati su tutto, per quanto magari leggiamo di consueto i vari portali ufficiali.

Spesso ci affidiamo al passaparola e su quello che magari succedeva ai tempi dei nostri nonni e genitori, anche se spesso, di leggi ne sono cambiate da allora. In merito a questo particolare aspetto poi, le informazioni reali spesso si mescolano sulle interpretazioni soggettive.

Per questo vogliamo parlarvi di quello che è stato definito come Bonus Tinteggiature 2025, in merito al rifacimento casa. Ma sarà veramente così?

Cosa sappiamo dei vari Bonus Casa 2025

Tralasciando questo Bonus Tinteggiature 2025 di cui si parla spesso sui social, volevamo aprire una parentesi in merito alle varie agevolazioni che si aggiungono ai Bonus Casa previsti dalla Legge di Bilancio 2025. Alcuni sono scomparsi dagli anni passati, come per esempio il bonus caldaie a combustibile fosse e il bonus verde, mentre altri sono stati aggiornati o modificati. In merito al Bonus Ristrutturazioni, la detrazione è rimasta al 50% per una spesa massima di 96.000€ ripartita in dieci anni ma soltanto per l’abitazione principale, mentre per la seconda abitazione si è abbassata al 36%.

Stesso discorso anche per l’Ecobonus, le cui percentuali di entrambi gli aiuti scenderanno con gli anni avvenire, per questo sono molti coloro, che stanno cercando di ristrutturare quest’anno. Invariata invece la detrazione al 75% per la rimozione delle barriere architettoniche da ripartire in 5 anni. In merito al Superbonus invece, rimane al 65%, ma soltanto per chi ha iniziato i lavori prima del 15 ottobre 2024. Ad ogni modo, chi avvierà i lavori di ristrutturazione nel 2025, potrà usufruire del Bonus Mobili, per i quali sono compresi diversi interventi.

Cos’è il Bonus Tinteggiature 2025

Cos’è quindi questo Bonus Tinteggiature 2025 di cui si parla spesso in rete? Ebbene, bisogna fare chiarezza, in quanto in realtà non è quello che state pensando, non si tratta di qualche agevolazione per tinteggiare casa, incluso nel Bonus Ristrutturazioni, bensì di un discorso che preoccupa da sempre gli affittuari che decidono di lasciare la casa in affitto. La questione se si debba o meno tinteggiare casa è all’ordine del giorno.

Come riportato da money.it, lo Stato aiuta chi è in affitto, in quanto: “Le spese di tinteggiatura dovrebbero essere a carico del proprietario così come la stuccatura di eventuali buchi sulle pareti”, in quanto non si tratta di danni causati da incuria o negligenza, bensì di utilizzo del bene. Badate bene però che se nel contratto di affitto questa clausola viene espressamente riportata e voi l’avete firmata, sarete costretti a tinteggiare prima di riconsegnare le chiavi. Infine ricordatevi sempre che per riuscire a ottenere nuovamente indietro il deposito cauzionale, dovrete restituire l’immobile così come vi è stato consegnato.