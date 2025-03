“Da lunedì vi tratteniamo lo stipendio” | Addio ai giorni di Malattia: l’amico di Meloni ha deciso per tutti

Come mai un volto noto, tra l’altro ripreso anche in scatti pubblici, assieme alla Meloni e Salvini, avrebbe deciso di trattenere lo stipendio in caso di malattia?

Determinati diritti, i lavoratori del passato hanno lottato molto per ottenerli, in quanto la malattia, le ferie, il mantenimento del posto di lavoro e così via, non erano certezze per il lavoratore.

In passato si veniva licenziati per svariati motivi, tra cui l’annuncio di una gravidanza e la malattia di un lavoratore. Questi diritti in Italia sono garantiti, ma purtroppo lo sappiamo, la Storia può sempre ripetersi, per questo non bisogna mai dare nulla per scontato.

Questa notizia ha quindi generato molto scalpore, in quanto il volto noto in tutto il mondo, ripreso pubblicamente anche insieme alla Meloni e Salvini, a dimostrazione del fatto che anche in Italia è conosciuto, ha deciso di trattenere lo stipendio in caso di malattia. Facciamo chiarezza.

L’azienda in perdita

Il volto noto gestisce una delle aziende più famose di sempre, la cui produttività attualmente è però messa alla dura prova, da come si legge su money.it. Le vendite sono calate non soltanto in Europa, ma anche in Cina. Pare infatti che le vendite siano crollate del 49% rispetto all’anno precedente.

La situazione non andrebbe meglio neanche in Europa come riporta il noto sito: “Le vendite in Germania a febbraio hanno segnato un allarmante -76%, a sole 1.429 auto, -45% in Francia e -54% in Italia”, inoltre alcuni prodotti avrebbero ottenuto valutazioni negative, sia in Danimarca, per la questione sicurezza, che il Germania, per l’affidabilità.

Caos per la questione malattia

Come mai il volto noto, apparso pubblicamente anche insieme alla Meloni e Salvini, a dimostrazione del fatto di quanto sia conosciuto anche nel nostro Paese, sia attualmente al centro dei riflettori, per quelle trattenute nello stipendio, a discapito dei suoi dipendenti che hanno richiesto la malattia?

A denunciare il caso è stato il sindacato tedesco IG Metall, in riferimento a quello che dovrebbe essere il clima negativo che si respira tra i dipendenti dello stabilimento di Berlino della Tesla di Elon Musk. Come riportano da money.it: “Secondo il sindacato, l’azienda metterebbe in discussione retroattivamente i certificati di malattia dei dipendenti chiedendo loro di rivelare le loro diagnosi rinunciando alla riservatezza medica. Inoltre i dirigenti Tesla farebbero visita senza preavviso a casa dei dipendenti in malattia. In alcuni casi lo stipendio viene trattenuto senza tener conto delle soglie di pignoramento e il datore di lavoro mette sotto pressione i dipendenti incoraggiandoli a firmare un accordo di risoluzione consensuale senza lasciare alcun periodo di riflessione…”, come finirà questa storia?