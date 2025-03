“Mi hanno denunciato” | È ufficiale: se non ti presenti al ristorante, finisci in tribunale come gli assassini

Ecco perché questo gestore ha denunciato chi non si è presentato al ristorante.

Quando si decide di avviare una propria attività, a prescindere da quale sia il settore di riferimento, il titolare manifesta sempre ansia e timore, in quanto non sempre, purtroppo, il sogno poi diventa realtà.

L’abbiamo visto in pandemia, sono state molte le imprese ad aver dovuto chiudere dall’oggi al domani. Sono molteplici le variabili che possono portare a questo: tasse troppo alte, entrate non stabili, poca richiesta e così via.

Per questo non stupisce il fatto che questo gestore abbia deciso di denunciare chi non si è presentato al ristorante. Se non volete finire in tribunale, evitate di fare così.

I reati ipotizzati che potrebbero essere portati in tribunale

Come si evince dal Leggo, questa storia sta ottenendo un forte scalpore mediatico, tant’è che il gestore ha voluto esprimere tutto il suo disappunto a Mattino 5, in quanto molti clienti non badano a tutto quello che c’è dietro, quando loro prenotano un tavolo.

Per questo motivo, ha deciso di portarli in tribunale e i reati ipotizzati sono: Truffa (art. 640 c.p.); Interruzione di pubblico servizio o turbativa d’impresa; Inadempimento contrattuale (art. 1218 c.c.). Inoltre lo stesso titolare ha deciso di cambiare le regole nel suo ristorante, in quanto in futuro, chiederà una caparra per le prenotazioni di oltre 6 persone e inoltre chi non si presenterà sarà segnalato e non potrà più prenotare da loro.

Ecco perché li ha denunciati

Ecco perché questo gestore di un ristorante li ha denunciati poiché non si sono presentati. Sono giorni che sentiamo parlare di questa notizia, in quanto il proprietario di un agriturismo a Genova, si è visto costretto a segnalare ai carabinieri, un gruppo di 21 persone che dopo aver prenotato, non si sono presentati al giorno e all’orario pattuito, senza neanche avvisare.

Non è la prima volta che accade, si legge dal Leggo, in quanto l’uomo esasperato, ha raccontato la sua storia anche a Mattino 5: “Questa mancanza di rispetto non danneggia solo noi, ma anche i nostri ragazzi addetti al servizio che sono dovuti tornare a casa anzitempo e soprattutto altre famiglie che avrebbero voluto pranzare in Fattoria e che abbiamo dovuto rifiutare per il tutto esaurito…”. Questa azione gli ha arrecato molti danni, anche perché la loro attività non è in centro dove magari avrebbero potuto rimpiazzare con qualche nuovo cliente la perdita subita, ma essendo ubicato sulle alture di Genova, in questo luogo ci vanno solo le persone che hanno una prenotazione, quindi il titolare non è potuto rientrare dei costi per il cibo acquistato. Come finirà questa storia?