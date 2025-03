Ministra Calderone ha deciso: ADDIO ALLA QUATTORDICESIMA | Ritenuta “non dovuta” dallo Stato Italiano

Come mai si parla di addio alla quattordicesima in questo caso, in quanto non sarebbe dovuta da parte dello Stato Italiano?

A prescindere da chi ha la fortuna di poter contare su di una rendita sostanziosa, o comunque avere alle spalle un cognome altisonante dal quale trae sicuramente profitto, la maggior parte dei cittadini è costretta a lavorare se vuole poter continuare a vivere nella maniera più dignitosa e decorosa possibile.

Magari noi alle Maldive ci andremo una volta sola nella vita, però sarà comunque una soddisfazione e ce la godremo ugualmente. Per permetterci di fare questa e altre esperienze nella vita, dovremo risparmiare più che possiamo, per questo sono molti gli italiani che utilizzano per esempio la quattordicesima per le vacanze estive.

Eppure in molti sono preoccupati dopo aver appreso che in questo caso, dovranno dire addio alla quattordicesima, in quanto il pagamento non sarà dovuto da parte dello Stato Italiano. Facciamo chiarezza.

Quando arriva la quattordicesima nel 2025

La quattordicesima è quell’erogazione aggiuntiva allo stipendio che viene versata di solito entro l’estate sia a qualche categoria di lavoratori dipendenti che ai pensionati. Ovviamente c’è un però, in quanto per il primo contesto, sappiate che non tutti i lavoratori ne avranno diritto, per saperlo dovrete guardare il vostro contratto lavorativo, così come per i pensionati, dovranno rispettare alcuni limiti di reddito per poterla ottenere.

In merito alla data di accredito di questo 2025, la quattordicesima, sappiate che la scadenza varia in base al CCNL di riferimento, tuttavia per la maggior parte dei dipendenti questa mensilità aggiuntiva dovrebbe arrivare tra i mesi di giugno o luglio di ogni anno. Per i pensionati invece la regola è diversa, in quanto l’importo può essere accreditato da luglio fino a dicembre. A versare questa somma sarà sempre l’azienda per il lavoratore e l’INPS per il pensionato.

Perché qualcuno deve dire addio alla quattordicesima 2025

A parte coloro che non riceveranno la quattordicesima già di default, perché non prevista nel loro CCNL di riferimento, perché quest’altra categoria dovrà dirgli addio, in quanto lo Stato non gli dovrà nulla? Ebbene, per tutti coloro che saranno assunti per esempio a giugno e luglio, non gli spetterà, in quanto il lavoratore non l’avrà maturata.

Qualora il rapporto di lavoro dovesse continuare con la medesima azienda in maniera continuativa, allora il prossimo anno, avrete diritto anche voi a questa mensilità aggiuntiva. La quattordicesima infatti matura proprio in merito ai mesi dell’anno in cui il lavoratore ha lavorato, e la cifra che sarà elargita, corrisponderà a un dodicesimo della retribuzione lorda annuale. Per chi non ha lavorato per un anno invece, questo extra si riduce in proporzione ai mesi non lavorati.