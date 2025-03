Pasta Conad, non puoi immaginare chi la produce: c’era un motivo se la danno alla Caritas | Altro che qualità

Voi lo sapete chi produce la pasta Conad? Vi sveliamo perché viene data alla Caritas e non è quello che pensate.

Come per tutte le cose, ci sono i prodotti considerati d’élite e quelli che pur essendo di buona qualità, ottengono meno pubblicità perché fanno parte di brand meno famosi. In alcuni casi un prodotto è migliore di altri, in altri casi, pur notando differenze, si amano entrambi e in altri casi, sia per una questione economica che di gusto, si opta per uno e non per un altro.

Per questo motivo, in caso di alimenti, concentriamoci su questa sfera, potreste provare tutte le versioni di un prodotto, in quanto a volte potreste restare piacevolmente stupiti di una sottomarca, mentre altre volte, opterete sempre e solo per il brand più famoso.

In merito alla pasta Conad, chi di voi sa chi c’è dietro alla sua produzione? Il nome è molto famoso e adesso vi sveliamo perché viene cucinata alla Caritas, non è quello che potreste pensare, quindi proseguite nella lettura.

Chi c’è dietro la produzione della pasta Conad

Prima di proseguire, volevamo rivelarvi chi sono i vari produttori per i molteplici tipi di pasta Conad. Resterete senza parole, in quanto sono nomi molto conosciuti, a dimostrazione del fatto che le sottomarche non sono prodotti scadenti, semplicemente appartengono a brand meno altisonanti mantenendo comunque la qualità di chi li produce.

Come riportano da affaritaliani.it, abbiamo:

La pasta secca di semola a marchio Conad è prodotta da, La Molisana;

La pasta secca all’uovo non ripiena è prodotta da, Le Mantovanelle mentre la secca all’uovo ripiena è prodotta da, di Pagani Industrie Alimentari;

La Pasta fresca all’uovo non ripiena e la pasta fresca di semola sono prodotte da, Casa Milo, mentre la pasta fresca ripiena è prodotto da, Grandi Pastai Italiani;

Gli gnocchi di patate sono prodotti da Buona Compagnia Gourmet S.p.A.;

Per la linea bio invece, Ghigi per le paste in semola di grano duro e kamut, mentre Luzi si occupa dei formati a base di farro integrale;

Della pasta a marchio Gragnano IGP se ne occupa Garofalo;

I malloreddus a Tanda e Spada, i pici della Val D’Orcia a Pasta Panarese e i formati pugliesi sono di Casa Milo;

La pasta secca all’uovo marchigiana è prodotta da, La Campofilone mentre i ravioli freschi all’uovo sono prodottoti da Bertagni 1882;

La pasta fresca d’ispirazione regionale invece viene prodotta ognuna da un’azienda diversa.

Il legame tra Conad e Caritas

Dopo aver letto il paragrafo precedente possiamo sfatare lo stereotipo che molti portano avanti, sostenendo che i prodotti di sottomarca non si sa da chi siano realizzati, invece come avrete potuto notare, i produttori sono conosciuti. Quindi, il fatto che i prodotti a marchio Conad siano distribuiti alla Caritas o ad altri enti benefici, non è per uno sciocco pregiudizio di qualità, bensì, costando meno, dato che non ruota attorno al marchio una pubblicità elevata, come con altri brand, si possono distribuire in quantità più grosse per aiutare le persone bisognose.

Non dimentichiamoci inoltre del grosso impegno che lega Conad alla solidarietà e alla beneficenza, come rivela Paolo Degli Innocenti, presidente di Clodia commerciale: “Solidarietà è un connotato, una modalità di vivere concretamente dentro una città condividendone anche i problemi e aiutando le persone in difficoltà. Conad vuole essere protagonista insieme a Caritas e al Comune delle azioni di assistenza come la Bottega della solidarietà che sono ispirate dalla volontà di far crescere insieme tutta la comunità limitando il disagio di alcuni…”.