Ultim’ora: la tessera sanitaria diventa a pagamento | L’importo è da urlo: non è mai stato così alto

Un nuovo pagamento da urlo è in arrivo per i cittadini italiani e questa volta è anche abbastanza elevato.

Come è noto, la tessera sanitaria è quel documento indispensabile che permette al cittadino di ritirare un medicinale in farmacia, prenotare un esame, beneficiare di una visita specialistica in ospedale e in generale è necessaria ogni volta che deve certificare il proprio codice fiscale.

Negli ultimi anni la tessera sanitaria ha subito un’evoluzione tecnologica ed è stata sostituita dalla CNS ovvero Carta Nazionale dei Servizi che permette di accedere ai servizi in rete offerti dalla Pubblica Amministrazione.

Questa nuova tessera e’ gratuita e viene spedita a tutti i cittadini assistiti dal Servizio Sanitario Nazionale in sostituzione, alla scadenza, dell’attuale Tessera Sanitaria. Una novità assoluta è la presenza di un microchip che la rende più sicura tutelando allo stesso tempo la privacy.

Ad ogni modo, le novità e i cambiamenti possono sempre arrivare da un momento all’altro e questa volta, riguardano proprio la tessera sanitaria. In particolare, si tratta di un pagamento che rientra all’interno di un nuovo progetto pronto a partire.

Tessera Sanitaria, il pagamento

La nuova iniziativa prevista per la tessera sanitaria sta ufficialmente prendere piede già in una città italiana, Pavia. L’assessore regionale al Welfare Guido Bertolaso, ha inteso questo programma come un incentivo concreto alla prevenzione: una tessera sanitaria a punti, con premi per chi si sottopone agli screening medici. Il programma partirà con il test per il tumore al colon-retto e mira a rimuovere quella pigrizia diffusa che spesso frena anche i gesti più semplici a tutela della propria salute.

Ma in cosa consiste concretamente questa iniziativa? L’idea è molto semplice, chi accetterà di sottoporsi ai controlli riceverà crediti, convertibili in premi che spaziano dall’alimentazione sana all’attività fisica, dalla cultura al benessere. Tra i riconoscimenti possibili, frutta e verdura per la tavola, ingressi scontati ai musei, lezioni di yoga, accesso alle piscine, abbigliamento sportivo, persino riviste e libri sulla crescita personale oppure articoli per l’igiene personale e kit per il giardinaggio. Una forma di ricompensa che trasforma la prevenzione in un percorso gratificante e sopratutto contagioso.

L’obiettivo di questo nuovo progetto

L’Agenzia di tutela della salute (Ats) di Pavia ha già pubblicato un bando per trovare aziende disposte a fornire, gratuitamente, sia una piattaforma tecnico-informatica per la gestione del sistema a punti, sia gli omaggi destinati ai vincitori. Lo scopo è trovare poi partner solidali capaci di offrire 2.500 prodotti etici e salutari, suddivisi in cinque aree tematiche: alimentazione, eventi culturali e svago, attività fisica e benessere, sostenibilità ambientale, istruzione e formazione.

L’iniziativa partirà con un campione di 2.500 cittadini selezionati tra la “popolazione bersaglio” per il test di prevenzione. Chi aderirà riceverà bonus differenziati a seconda della prestazione: 10 per gli incentivi “light“, 20 per quelli “strong“.