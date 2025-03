Ultim’ora Sanità: da oggi il bagno dell’Ospedale diventa a pagamento | Paga o fatti infilare il catetere

Andare in bagno e pagare? Ebbene si, è quanto previsto da un nuovo progetto. Ecco in cosa consiste e tutti i dettagli.

Si presenta come un sogno l’offerta che arriva dall’Agenzia Spaziale Europea: essere pagati quasi 5000 euro per rimanere a letto tutto il giorno. Chi non accetterebbe?!

Eppure è tutto vero e l’ente è alla ricerca di volontari disposti a partecipare ad un esperimento scientifico davvero unico: trascorrere dieci giorni sdraiati su un letto d’acqua senza mai alzarsi, nemmeno per andare in bagno.

Ai partecipanti sarà richiesto di mantenere una posizione rilassata per tutta la durata dello studio, potendo svolgere attività come guardare serie TV, leggere libri e lavorare al computer, ma sempre sdraiati.

L’esperimento rientra nel progetto Vivaldi III e si svolgerà presso la Clinica Spaziale Medes dell’Ospedale Universitario di Tolosa, in Francia.

L’esperimento in arrivo da Esa, l’obiettivo

L’esperimento si rivolge solo ed esclusivamente a volontari di sesso maschile, una scelta motivata da criteri scientifici legati alla standardizzazione dei dati. I candidati devono essere in buona salute,non devono presentare patologie che possano influire sui risultati dello studio. Inoltre, devono essere disposti a trascorrere quasi due settimane in completa immobilità, sottoponendosi a frequenti controlli medici.

Sul perchè l’Agenzia Spaziale Europea abbia deciso di investire investire in questo tipo di ricerche, la risposta è semplice: comprendere gli effetti della microgravità sul corpo umano è essenziale per il futuro dell’esplorazione spaziale. Gli astronauti che trascorrono lunghi periodi in orbita sperimentano perdita di massa muscolare, riduzione della densità ossea e problemi di circolazione, fenomeni simili a quelli osservati in condizioni di immobilità prolungata sulla Terra. Quindi, coloro che parteciperanno a questa iniziativa non solo si portano a casa 5000 euro ma sono anche parte attiva nella ricerca spaziale. I risultati ottenuti potrebbero aiutare a sviluppare nuovi protocolli per garantire la salute degli astronauti durante le missioni a lungo termine, come quelle previste su Marte e la Luna.

Se vai in bagno, perdi la sfida

Nonostante la retribuzione invitante, l’esperimento presenta anche delle sfide. L’immobilità prolungata può andare ad incidere sulla circolazione sanguigna, sulla massa muscolare e sulla densità ossea, ripetenendo alcuni effetti dell’assenza di gravità nello spazio.

Inoltre, anche le necessità più basilari, come andare in bagno, dovranno essere gestite in modo particolare.Uno degli aspetti più difficili infatti dell’esperimento, riguarda la gestione dei bisogni fisiologici. Se un volontario deve andare in bagno, dovrà comunicarlo al personale medico, che provvederà a trasportarlo su una barella speciale. In tal caso però, chi non resisterà e sentirà tale esigenza, dovrà essere pronto a rinunciare al premio di 5000€.