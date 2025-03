Lavatevi i denti e vi pago per il fastidio | Salvini ha deciso: 130€ di BONUS DENTALE per tutti gli italiani

Non perderti l’opportunità di ottenere il Bonus Dentale, le spese dentali te le paga lo Stato. Ecco come ottenerlo

L’igiene orale è indispensabile per avere denti belli e soprattutto sani a lungo negli anni, per questo è necessario prendersene cura sistematicamente.

Se sottovaluti alcuni campanelli d’allarme come infiammazione gengivali o carie possono sfociare in patologie ben più serie.

E’ anche vero però che negli ultimi anni sottoporsi alle cure dentali vuol dire anche sopportare costi non indifferenti che possono raggiungere, a seconda dei casi, cifre molto alte.

Per questo motivo il Governo è venuto, ancora una volta, in supporto dei cittadini italiani prevedendo il Bonus Dentale. Scopriamo tutti i dettagli nei prossimi paragrafi.

Bonus Dentista: cos’è e a chi spetta

Il Bonus dentale è un sostegno economico che permette alle famiglie di risparmiare sulle cure dentali. L’assistenza odontoiatrica del Sistema Sanitario Nazionale (SSN) è una di queste e consente ad alcune categorie di cittadini di usare alcuni servizi gratuitamente o pagando solo un ticket. Per poter usufruire di questa agevolazione occorre richiedere la prestazione odontoiatrica ad un dentista sociale, ovvero un dentista professionista che offre cure odontoiatriche a prezzo ridotto o gratuito per chi è in difficoltà economica. Nello specifico, il Bonus dentista è previsto per giovani dai 0 ai 14 anni e persone in condizioni di particolare vulnerabilità.

Inoltre, l’assistenza odontoiatrica e protesica è garantita a persone in condizioni di particolare vulnerabilità che può essere ti tipo sanitario e include tutte quelle condizioni che rendono necessarie le cure odontoiatriche e vulnerabilità sociale, ovvero le condizioni di svantaggio sociale ed economico (basso reddito, marginalità, esclusione sociale) che impediscono l’accesso alle cure odontoiatriche private a causa degli alti costi.

I requisiti per ottenere il bonus dentista e come richiederlo

Per avere accesso al Bonus Dentista è necessario avere un ISEE inferiore a 36.151,98 € per i bambini sotto i 6 anni. Per i bambini dai 6 ai 14 anni, è richiesto il pagamento di un ticket, che varia in base alla regione di residenza, ma l’accesso è garantito in tutta Italia.

Circa invece l ’esenzione ticket per reddito è registrata automaticamente all’Anagrafe Regionale degli Assistiti grazie alle informazioni dell’Agenzia delle Entrate fornite al Sistema Sanitario Nazionale, in base ai requisiti del beneficiario. L’attestato di esenzione è scaricabile dal Fascicolo Sanitario Elettronico e l’informazione viene inviata anche al medico curante o al pediatra.